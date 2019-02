Proteção Civil de Albufeira vai às escolas do concelho «Educar para o Risco»

Pelo sexto ano consecutivo, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira (SMPC) leva o projeto «Educar para o Risco» às escolas do concelho, com programas especialmente pensados em função do grau de escolaridade. O projeto teve início em 2014 e tem sido muito bem acolhido ao longo das anteriores edições, envolve um universo de 2800 alunos, do pré-escolar ao ensino secundário, preparando a comunidade educativa para responder eficazmente perante situações de emergência, acidente grave ou catástrofe.

A iniciativa é organizada em conjunto com os Agentes de Proteção Civil (APC), Bombeiros Voluntários de Albufeira, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Marítima, Polícia Marítima e Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário de Silves-Albufeira, que no âmbito do projeto deslocam-se a todas as escolas do concelho, com vista a sensibilizar educadores e alunos para a segurança e prevenção dos riscos.

«As crianças do pré-escolar vão ter a oportunidade de contactar com os APC e interagir com o Valentim e a Valentina, as divertidas mascotes do SMPC, que de forma leve e animada lhes irão ensinar algumas medidas de autoproteção», explica a autarquia.

«Tu podes ajudar! Aprende com o Valente e a Valentina» é o desafio lançado aos alunos do 1º ciclo, que no âmbito da temática irão trabalhar os riscos, as medidas de prevenção e autoproteção. Para o 2º e o 3º ciclo o tema escolhido intitula-se «A Importância do Cidadão na Proteção Civil», e irá abordar questões como o Plano Familiar de Emergência ou como realizar uma chamada de emergência para o 112.

Os mais crescidos, alunos do 3º ciclo e secundário, irão trabalhar a «Cidadania Marítima», um tema que fica sob a responsabilidade da Polícia Marítima, que aproveita a oportunidade para «chamar a atenção sobre a necessidade urgente de proteger e preservar o ambiente junto à orla costeira».

A ação, que visa fomentar atitudes cívicas junto de crianças e jovens, aposta forte na prevenção e informação «como forma de evitar comportamentos de risco e/ou ilícitos criminais nas praias». Paralelamente, 300 jovens do secundário irão receber formação teórica e prática em Suporte Básico de Vida, ministrada pelo Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa.

No final as escolas são convidadas a efetuar um exercício de evacuação total das instalações, face a um tipo de risco por elas definido, o que permite colocar em prática os ensinamentos previamente transmitidos. Em simultâneo, irão também realizar-se várias ações de sensibilização dirigidas às equipas responsáveis pela Organização de Segurança nas Escolas, nomeadamente na área da Segurança Contra Incêndios em Edifícios.