Olhão leva exposição sobre património edificado às escolas

A partir desta segunda feira, 7 de janeiro, a exposição «O Património Edificado no Concelho de Olhão», patente até ao momento no Museu Municipal, poderá ser vista pela comunidade educativa em todos os agrupamentos de escolas do concelho, bem como na Junta de Freguesia de Pechão.

Trata-se de um projeto de educação para o património denominado «O Museu vai à Escola», levado a cabo durante o ano letivo 2017/2018 sob a coordenação do Museu Municipal de Olhão, que contou com a parceria dos quatro agrupamentos de escolas através do acompanhamento e da orientação das educadoras.

Cerca de 470 crianças que frequentaram o ensino pré-escolar da rede pública do concelho participaram no projeto, e realizaram um conjunto de produções originais de grande qualidade.

A exposição terá a seguinte calendarização:

– 07 de janeiro a 18 de janeiro – Escola EB2,3 Dr. Alberto Iria;

– 18 de janeiro a 01 de fevereiro – Escola EB2,3 João da Rosa;

– 01 de fevereiro a 15 de fevereiro – Escola EB1/JI de Moncarapacho;

– 15 de fevereiro a 08 de março – Junta de Freguesia de Pechão;

– 08 de março a 22 de março – Escola EBI/JI José Carlos da Maia.