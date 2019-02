Município de Faro vai construir 3 salas de ensino pré-escolar na EB1 do Bom João

O município de Faro assinou ontem, segunda-feira, 25 de fevereiro, o contrato de empreitada de construção de 3 salas para o ensino pré-escolar no recinto da EB1 do Bom João.

A obra, adjudicada à Sociedade Glorious Detail, Lda, pelo valor total de 317 mil euros aos quais acresce IVA, vem reforçar a oferta de ensino pré-escolar público no concelho, dando seguimento à criação de salas na Lejana, EB1/JI de Estoi, Penha e Areal Gordo.

Prevê-se que o infantário integrado na EB1 do Bom João entre em funcionamento no princípio do próximo ano letivo, «no seguimento do esforço efectuado pelo município para dotar o concelho de Faro de cada vez mais e melhores alternativas de ensino público, também no pré-escolar».

O edifício é composto por 3 salas de atividades para a Educação Pré-Escolar (dos 3 anos até ao ingresso no Ensino Básico), uma área comum de distribuição da compartimentação, uma sala de reuniões, uma arrecadação, um bloco sanitário para os alunos com uma área de duche independente, e uma instalação sanitária para o pessoal – estas infraestruturas «permitem e proporcionam uma interacção da comunidade e famílias dos alunos em algumas actividades escolares».

O acesso interior ao edifício «pode ser efetuado tanto pelo recinto escolar através de uma rampa, como diretamente pelo exterior, através do percurso pedonal que envolve a escola a nascente».