Loulé promoveu programa inclusivo de férias para crianças com necessidades especiais

A Câmara Municipal de Loulé deu início ao projeto piloto «Férias para Todos Natal» dirigido a crianças com necessidades educativas especiais. Esta ação teve lugar na semana de 17 a 21 de dezembro.

Depois do enorme sucesso dos programas «Férias para Todos» e «Férias para Todos XL», com a frequência semanal de cerca de 1000 crianças e jovens, durante as férias da Páscoa e do verão, a Autarquia alargou agora o programa ao período de interrupção letiva do Natal, numa ação destinada a crianças com necessidades educativas especiais.

Nestes dias foram criados momentos inclusivos, lúdicos e didáticos para os alunos, com o acompanhamento técnico de monitores.

Refira-se que o programa «Férias para Todos» tem como objetivo dar uma resposta de qualidade às necessidades das famílias e dos alunos durante as pausas letivas, promovendo também momentos de convívio entre os jovens participantes.

Para os responsáveis municipais, «esta é uma iniciativa que se reveste de grande importância em termos de inclusão na educação, contribuindo para promover um ensino público de excelência acessível a todos».