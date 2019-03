Lagos faz intervenção escolar na área comportamental e na educação marinha

O município de Lagos pretende intervir, em meio escolar, na promoção da literacia do oceano e na área comportamental. Neste sentido, foram aprovadas as propostas de estabelecimento de parcerias na última reunião do executivo municipal lacobrigense, realizada a 6 de março. A Câmara Municipal de Lagos declarou a sua adesão ao programa «Escola Azul» e o apoio ao projeto «Na Primeira Pessoa».

O Escola Azul é um programa criado pelo Ministério do Mar/Direção-Geral da Política do Mar que pretende enquadrar a literacia do oceano na agenda educativa nacional, incentivando e orientando as escolas portuguesas a promover projetos estruturados e transversais, em parceria com os diferentes atores do setor do mar (economia, turismo, desporto, ciência, tecnologia, entre outros).

«Criar laços entre a escola e a comunidade local em torno do tema do oceano, fomentar a comunicação entre as diferentes instituições com papel ativo na educação marinha e valorizar as profissões em áreas emergentes ligadas à economia do mar», são outros dos objetivos deste programa a que o município de Lagos decidiu aderir, incluindo o mesmo na sua oferta educativa e comprometendo-se a promover a interlocução com a comunidade escolar do concelho, assim como a apoiar logisticamente as atividades e deslocações que venham a ser promovidas neste âmbito. Outro dos parceiros deste programa é o Centro Ciência Viva de Lagos.

Já o projeto «Na Primeira Pessoa», promovido pela Associação Juvenil Sê Mais Sê Melhor – Associação Para a Promoção do Potencial Humano, pretende levar a cabo uma intervenção em contexto escolar para sensibilizar os jovens e agentes educativos sobre temáticas diagnosticadas como relevantes, contribuindo para a prevenção de fenómenos como o bullying e comportamentos de risco relacionados com a violência entre pares, a sexualidade e o consumo de substâncias, entre outros.

Para o efeito serão utilizadas metodologias de educação não-formal, com intervenção nas mais variadas áreas do comportamento, relação interpessoal, auto-imagem e sistema de valores, em torno de quatro grandes eixos temáticos: «Eu Consigo» (prevenção e intervenção em comportamentos desviantes); «Eu Respeito» (promoção de valores e competências sociais); «Eu Sou» (promoção do bem-estar e autoconhecimento), e «Eu Sei» (motivação para o estudo).

Este projeto enquadra-se no programa que a Associação Juvenil Sê Mais Sê Melhor pretende candidatar ao PAJ – Programa de Apoio Juvenil do Instituto Português do Desporto e da Juventude.