Hélder Pereira é o Professor do Ano 2018

Foi no dia 17 de dezembro, segunda-feira, que a Casa das Ciências distinguiu o Professor do Ano 2018, numa cerimónia realizada no CIIMAR – Terminal de Passageiros do Porto de Leixões, em Matosinhos.

Nesta primeira edição do prémio, a escolha da Comissão Editorial da Casa das Ciências recaiu no geólogo e professor da Escola Secundária de Loulé, Hélder Pereira, reconhecendo assim o seu trabalho como docente na escola e na partilha das suas experiências com toda a comunidade docente.

Hélder Pereira é natural de Lisboa, onde nasceu em 1974. Fixou-se no Algarve em 1992, onde concluiu a licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia e o mestrado em Gestão e Conservação da Natureza (com especialização em Património Geológico) na Universidade do Algarve, respetivamente em 1997 e 2004.

Atualmente, é professor de Biologia e Geologia na Escola Secundária de Loulé desde 2003, onde coordena e dinamiza as atividades do Clube das Ciências da Terra e do Espaço. Tem participado com os seus alunos em diversos concursos, congressos e feiras de ciência, tanto a nível nacional como internacional, tendo os trabalhos apresentados sido galardoados com vários prémios. Em 2005, foi um dos membros fundadores da Associação para a Defesa e Divulgação do Património Geológico do Alentejo e do Algarve.

Alexandre Costa, professor de Física e Química e presidente da Associação Europeia para o Ensino da Astronomia, revelou que viu «muitos alunos do ensino secundário, sob a orientação do Hélder, desenvolver trabalhos de investigação científica que orgulhariam qualquer instituição universitária».

Já Tiago Mendes, ex-aluno do professor galardoado revelou que foi com Hélder Pereira que aprendeu a máxima «ter sorte, dá um trabalho que nem queiras saber!».

O prémio Professor do Ano é a distinção atribuída anualmente pela Comissão Editorial da Casa das Ciências a um professor, em reconhecimento do seu mérito como docente do ensino básico ou secundário e da sua disponibilidade em partilhar a sua experiência com os colegas.