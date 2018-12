Coberturas de escolas portimonenses substituídas

A Câmara Municipal de Portimão está a proceder à substituição das coberturas de fibrocimento – que poderão conter amianto – nas escolas básicas de Coca Maravilhas e de Chão das Donas.

Esta empreitada, que representa um investimento de mais 176 mil euros, permite que todas as escolas do 1º ciclo do ensino básico do concelho fiquem sem fibrocimento.

No que se refere à Escola Básica de Coca Maravilhas, os trabalhos implicam a remoção de mais de dois mil metros quadrados de cobertura de fibrocimento, sendo que na escola de Chão das Donas será substituída uma área de cobertura com cerca de 650 m2.

Os trabalhos mais sensíveis estão a ser efetuados durante a pausa escolar, ainda a decorrer. Desta forma, é garantido que os alunos não estão presentes nos estabelecimentos de ensino referidos durante as obras.