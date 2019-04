Alunos do Agrupamento de Escolas Silves Sul vão gravar DVD musical e novo hino

O projeto «Sing the World» vai reunir a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas Silves Sul, numa produção discográfica profissional para posterior edição em formato DVD musical.

Com o reconhecimento dos Ministérios da Educação e da Cultura, o projeto «Sing the World» é uma iniciativa da Clave de Soft, que leva às escolas da União Europeia a oportunidade de vivenciarem uma experiência singular, envolvendo alunos, professores, funcionários e pais, na gravação, edição e lançamento de um DVD com canções de todo o Mundo.

A gravação deste trabalho irá decorrer nos dias 10, 11 e 12 de abril, no auditório do Centro Pastoral de Pêra. Como corolário desta iniciativa, será organizado um espetáculo para a apresentação do DVD, no dia 17 de maio. A comunidade educativa subirá então ao palco para interpretar, ao vivo, as canções gravadas no DVD, com projeção simultânea em ecrã gigante dos seus videoclips.

No final do evento, «todos aguardam com expectativa o grande momento – plateia e palco entoarão pela primeira vez o hino do Agrupamento de Escolas Silves Sul, criado para o efeito», explica a organização.

«Sing the World» é «um projeto de emoções fortes que promove a identidade da instituição educativa com a criação do seu hino, fomenta a partilha e a união da comunidade escolar e contribui ativamente para a descoberta de um legado único no Mundo – a sua herança musical».