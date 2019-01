Alunos de Olhão foram à Polónia conhecer os costumes e aprender sobre voluntariado

«Open your eyes, open your heart!» é um dos novos projetos Erasmus + KA2, a decorrer na Escola EB I/JI José Carlos da Maia, do Agrupamento de Escolas Professora Paula Nogueira, em Olhão.

Este projeto, cujo principal objetivo é sensibilizar os alunos envolvidos para a importância do voluntariado nas áreas da saúde, natureza, população desfavorecida e animais, envolve cinco países: Polónia, Portugal, Itália, Espanha e Finlândia.

A primeira atividade de aprendizagem decorreu em Dąbie, na Polónia, entre os dias 9 e 15 de dezembro de 2018, e envolveu cinco alunos do 6º ano e 2 professores.

Durante uma semana, os jovens participaram em vários workshops ligados ao voluntariado, nomeadamente o voluntariado animal. Visitaram também um orfanato e tiveram contacto direto com a população local, num evento organizado pelos pais e avós das crianças que frequentam a escola de acolhimento.

Foram também realizados vários passeios, nomeadamente a Auschwitz e Birkenau (onde só participaram professores), às Minas de Sal de Wieliczka, nos arredores de Cracóvia, cidade onde também foi possível assistir a um concerto de uma orquestra sinfónica.

Os alunos foram acolhidos nas casas de famílias polacas, onde puderam vivenciar o dia a dia vivido pelos seus colegas, num país tão diferente de Portugal quer a nível cultural, quer a nível de condições atmosféricas.

«Foi uma semana de novas experiências, vividas com muito entusiasmo por todos os envolvidos», revelam os participantes. A próxima atividade de aprendizagem deste projeto terá lugar no próximo mês de fevereiro, na italiana Sicília, mais precisamente em Monreale – Palermo.