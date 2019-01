Alcoutim leva estudantes do concelho aos cursos de verão da Universidade do Porto

O município de Alcoutim aprovou, na passada quarta-feira, dia 9 de janeiro, em reunião do executivo, a renovação de um protocolo existente com a Universidade do Porto, que visa a participação de jovens estudantes do ensino básico e secundário em cursos de verão desta instituição de ensino superior.

Os objetivos principais deste programa, denominado «Universidade Júnior», são o fomento do gosto pelo conhecimento em diversas áreas, a familiarização com o ambiente universitário e a contribuição para a escolha de um percurso vocacional.

Assim, ao abrigo desta parceria estabelecida com a Universidade do Porto, a autarquia alcouteneja assegura as despesas com alojamento e deslocações da totalidade dos alunos do concelho a frequentar o 9º, 10º e 11º anos de escolaridade, prosseguindo assim «uma política de incentivo à continuação dos estudos e fomento do ingresso no ensino superior».

«Esta tipologia de medidas, associada a outras ofertas similares, constituem um importante instrumento para a promoção do acesso ao ensino superior e têm tido uma excelente adesão por parte dos estudantes do concelho. As atividades promovidas por esta Universidade constituem oportunidades de contacto real com a sua oferta educativa e de aprofundamento de conhecimento deste nível de ensino, contribuindo para a preparação dos jovens para a transição para o ensino superior», refere o edil de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves.

Estes cursos de verão têm a duração de uma semana (22 a 26 de julho). Para qualquer esclarecimento adicional e para assegurar a deslocação e apoio na participação neste programa, deverá contactar o Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação da Câmara Municipal, via telefone (281 540 568) ou por e-mail.