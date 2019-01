Cordão humano pela paz promovido por escolas olhanenses

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria promove esta quarta feira, 30 de janeiro, às 10h30, um cordão humano pela não-violência e paz nas Escolas. O evento conta com o apoio do município de Olhão e decorre no Jardim Pescador Olhanense, sendo aberto a toda a comunidade escolas ou não-escolar. Esta iniciativa insere-se nas comemorações do Dia Escolar da Não Violência, celebrado na mesma data.

A organização considera que «a temática da violência nas escolas é cada vez mais frequente e assume contornos cada vez mais complexos e preocupantes, que merecem uma análise cuidada, articulada e urgente por parte da instituição escolar, familiar e comunidade em geral». Revela ainda que «com este cordão humano pretendemos alertar e sensibilizar a sociedade para valores como o respeito, a cooperação, a solidariedade, a não-violência e a paz».

Assim, o Jardim Pescador Olhanense será o palco de um cordão humano, que se estenderá ao longo da frente ribeirinha, com a participação de todos os alunos do Agrupamento Dr. Alberto Iria, mas que é também aberto a toda a comunidade escolar, bem como à população em geral, bastando para o efeito levar vestida uma peça de vestuário azul.

O Dia Escolar da Não Violência e da Paz comemora-se anualmente a 30 de janeiro. A data foi instituída em 1964, em Espanha, pelo poeta, pedagogo e pacifista Llorenç Vidal, mas foi acolhida a nível internacional. Foi escolhido o dia 30 de janeiro, por assinalar o falecimento do grande pacifista indiano Mahatma Gandhi.

O objetivo do Dia Escolar da Não Violência e da Paz passa por alertar alunos, professores, pais, políticos e governantes para a necessidade de uma educação para a paz, que promova valores como o respeito, a igualdade, a tolerância, a solidariedade, a cooperação e a não-violência.