Within Temptation são cabeças de cartaz na 38ª concentração de Faro

O Moto Clube de Faro divulgou hoje, terça-feira, 8 de janeiro, o cartaz (embora ainda incompleto) da 38ª edição da Concentração Internacional de Motos, onde o grande destaque é a presença dos Within Temptation, banda holandesa de metal sinfónico que cativa muito carinho entre o público português.

No pacote de artistas internacionais presentes, estão ainda os espanhóis Celtas Cortos e os britânicos Jake e Elwood.

Nos artistas nacionais temos a presença dos Amor Electro, Gisela João e o St. Dominic’s Gospel Choir, o maior e mais antigo coro de gospel em Portugal.

Em conversa com o «barlavento», José Amaro, presidente do Moto Clube de Faro, confidenciou que «o cartaz ainda não está completo, pois faltam anunciar duas bandas para o palco principal». Acrescentou ainda que falta «anunciar todo o cartaz do palco no Oasis».

José Amaro deixa ainda em aberto a possibilidade de «algumas alterações no acampamento», afirmando ainda que também a zona do Oasis «vai sofrer remodelações».

Sobre a Feira, «vai passar para dentro do recinto da concentração, ao contrário do que acontecia nas edições anteriores».

A 38ª edição da Concentração Internacional de Motos vai decorrer entre os dias 18 e 21 de Julho, recebendo motards de todo o mundo para quatro dias de convívio e festa.

PROGRAMA

Quinta-feira, 18 de julho – Música ao Vivo

Em Contrato

Em Contrato

Sexta-feira, 19 de julho – Música ao Vivo

Gisela João

Show Surpresa

Celtas Cortos

Show Surpresa

Jack& Elwood

Sábado, 20 de julho – Noite Sagres

18h00 – Eleição Miss Faro

21h30 – Entrega de Prémios Bike Show

22h00 – Música ao Vivo

Saint Dominic’s Gospel Choir

Within Temptation

Amor Electro

Domingo , 21 de julho

10h00 – Desfile pela Cidade

12h00 – Entrega de Prémios