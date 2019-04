Walking Festival Ameixial alia formações às caminhadas pela serra

A sétima edição do Walking Festival Ameixial decorre de 26 a 28 de abril, na aldeia serrana de Ameixial, concelho de Loulé.

Este ano, além de um programa de mais de 50 actividades de caminhadas, conversas especiais, acções de preservação do património e animação musical, a Cooperativa QRER (organizadora do evento) propõe um workshop técnico de «Boas práticas de guia profissional de Turismo de Natureza» seguido de um debate sobre «A acreditação profissional de guias de Turismo de Natureza: para quando?».

Este evento contará com a presença de várias instituições que irão contribuir com esclarecimentos e com conteúdo formativo relevante para os profissionais que operam neste segmento turístico. A sessão terá lugar no dia 24 de Abril, às 10h00, no Auditório do Convento Espírito Santo, em Loulé, numa ação em parceria com a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve.

O workshop abordará as temáticas «Segurança e risco em percursos pedestres» e «Gestão, dinâmica e liderança de grupos em animação turística», uma vez que o Turismo de Natureza é um segmento em franco crescimento no Algarve.

Caminhadas, observação de aves, cicloturismo, interpretação da natureza, passeios a cavalo e muitas outras actividades outdoor estão a motivar o surgimento de novas empresas e de novos profissionais que se dedicam em pleno à venda e realização destas experiências. «O destino está mais estruturado e mais competitivo, e os serviços mais qualificados», referiu João Ministro, explicando que por essa razão, surge «a necessidade de apoiar os agentes no terreno que operacionalizam esta oferta – os guias».

A participação na sessão é gratuita, mas carece de inscrição prévia. Recorde-se que o Walking Festival Ameixial integra o calendário Algarve Walking Season, projeto que promove a região como ideal para caminhar o ano todo.

O evento conta ainda com o apoio da Região de Turismo do Algarve, Câmara Municipal de Loulé, Junta de freguesia de Ameixial, Direção Geral do Património Cultural, Aeroporto de Faro, Decathlon Faro, Visacar, entre outros parceiros.