Voluntários vão «Revitalizar Monchique» com recuperação da Via Algarviana

Um grupo de voluntariado vai promover uma ação para recuperação da sinalização da Via Algarviana no concelho de Monchique, no dia 3 de maio, às 8h30.

A intervenção irá decorrer entre Picota e Foz dos Barreiros, que compreende os primeiros 12 quilómetros a ser recuperados no setor 10 da Via Algarviana, afetados pelo incêndio que deflagrou naquela zona e que se estendeu até ao concelho de Silves, no Verão passado.

A atividade consiste na pintura de marcas e pretende envolver a população nesta recuperação – por questões logísticas existe um limite de 25 voluntários. Os interessados em participar podem fazê-lo mediante inscrição prévia, através de formulário disponível no sítio da Via Algarviana.

Esta ação de voluntariado assinala o arranque do projeto «Revitalizar Monchique – o turismo como catalisador», resultante de uma parceria com a Região de Turismo do Algarve, a Associação de Turismo do Algarve, a Associação Almargem e o município de Monchique.

Recorde-se que o protocolo, assinado entre as várias entidades no início deste ano, visa um conjunto de ações para revitalizar o concelho de Monchique, severamente atingido pelo incêndio de 2018, criando condições atrativas para o desenvolvimento da atividade turística, com especial enfoque no Turismo de Natureza.