Vitória portuguesa na 2ª etapa do Algarve Bike Challenge

Andrew Henriques e Hernâni Silva, dupla da equipa algarvia BTT Terra de Loulé, venceram a 2ª etapa do Algarve Bike Challenge 2019 e subiram à liderança da classificação geral.

Na segunda posição está a dupla espanhola composta por Jose Ruiz e Francisco Bonano, que tinham ontem vencido o Prólogo, e o pódio fica completo com a dupla holandesa de Tim Smeenge e Thom Bonder.

O Algarve Bike Challenge termina amanhã, domingo, 10 de março, com mais uma etapa com cerca de 75 km, com partida e chegada na cidade de Tavira, e que passará por localidades como Corte António Martins e Vale da Murta.

Fotografias – Nuno Santos Loureiro @ Barlavento