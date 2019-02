UAlg formou uma Tabela Periódica Humana com alunos do concelho

Realizou-se no dia 29 de janeiro, terça-feira, às 9h30, no Parque de Lazer das Figuras, junto ao Fórum Algarve, em Faro, uma encenação de uma Tabela Periódica Humana, numa iniciativa de âmbito nacional e inserida nas comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica, resolução da ONU e da UNESCO.

As comemorações, que também assinalaram os 150 anos da primeira Tabela Periódica dos Elementos Químicos de Mendeleiev, contaram com a participação de mais de uma centena de alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Secundário, oriundos de várias escolas do distrito de Faro. Cada aluno representou um elemento químico e encontrou a sua posição na Tabela Periódica dos Elementos.

Os alunos tiveram ainda a oportunidade de assistir a uma palestra sobre «Dmitri Mendeleiev e a Tabela Periódica dos Elementos no século XIX».

Em Faro, o evento foi organizado pela Universidade do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Faro.

Abaixo pode visualizar o vídeo sobre a iniciativa, produzido pela Universidade: