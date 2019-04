UAlg comemora 20 anos de Psicologia com conferência e workshops

O papel da licenciatura em Psicologia para a construção do bem-estar na região é o tema central do XVIII Encontro de Psicologia, que decorrerá no dia 4 de abril, com início às 9 horas, no Auditório Teresa Gamito (edifício 1), no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.

Numa conferência comemorativa do 20º aniversário da criação do curso de licenciatura em Psicologia, o fundador do curso e atual vice-reitor da academia algarvia, Saúl Neves de Jesus, propõe-se a revisitar o percurso percorrido ao longo das últimas duas décadas e perspetivar o futuro desta área científica na região.

Tal como nas edições anteriores, além da componente científica, o Encontro servirá ainda para estreitar laços entre os futuros psicólogos e os parceiros que se propõem a acolher os estágios curriculares. «Dezenas de instituições terão oportunidade de apresentar o trabalho que desenvolvem de forma a que se constituam numa oportunidade para os finalistas do Mestrado», explica a academia.

Os estudantes dos diferentes ciclos de estudos encontram, por seu lado, espaço para a exposição do trabalho realizado ao longo do seu percurso académico.

Destaque ainda para a realização dos workshops «Programa Befree – Programa de Intervenção na Ingestão Alimentar Compulsiva e Obesidade», trazido até ao Algarve pela Universidade de Coimbra, «Avatares, realidade virtual e jogos sérios em Psicologia aplicada e fundamental», orientado por Augusta Gaspar (Universidade Católica) e «Indicadores precoces da dislexia de desenvolvimento» por Anabela Carvalho (Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Viseu, SPO).

Criado em 1999, o curso conta hoje com quase 250 estudantes inscritos, 33 dos quais estrangeiros, sendo que o facto de terem concorrido às 65 vagas de formação inicial mais de 450 candidatos nacionais atesta a elevada atratividade da oferta de formação.

A iniciativa é organizada pelo Departamento de Psicologia e Ciências da Educação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UAlg.