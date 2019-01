40º aniversário da Universidade do Algarve já tem programa definido

As comemorações dos 40 anos da Universidade do Algarve já têm programa definido e incluem o lançamento do recém-apresentado prémio Prémio Manuel Gomes Guerreiro, a atribuição de um novo doutoramento Honoris Causa e a publicação de um postal dos CTT.

Segundo o reitor Paulo Águas «o que se pretende é deixar marcas para o futuro».

As várias iniciativas contemplam «edições de livros e revistas; um elevado número de congressos, seminários ou palestras; encontros, exposições e várias iniciativas culturais, incluindo musicais; iniciativas desportivas, prémios, entre muitas outras».

O reitor destaca ainda «a apresentação oficial de um postal dos CTT, a criação do e a atribuição de um novo Doutoramento Honoris Causa».

Pelo facto de «a UAlg ter sido a única Universidade do país a ser criada por lei da Assembleia da República, já que todas as outras foram criadas pelo governo», o reitor revela que «estão a ser pensadas atividades conjuntas» com Parlamento.

Respondendo ao desafio de caracterizar a instituição no aniversário dos seus 40 anos, Paulo Águas escolhe o adjetivo «vibrante».

O programa teve apresentação no dia 24 de janeiro, no Auditório Verde, Edifício 8, no Campus de Gambelas.

Foi apresentado por Saul Neves de Jesus, vice-reitor para a Educação e Cultura e coordenador da Comissão Executiva para a organização das comemorações dos 40 anos da UAlg.

Também Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, esteve presente na cerimónia e referiu que «certamente, sem a universidade, o Algarve não tería o índice de desenvolvimento que tem hoje».

O autarca farense acredita que a academia é «um grande polo de investigação e uma fábrica de quadros que são importantíssimos para o desenvolvimento» de toda a região.

«O Algarve hoje seria impensável sem o papel que a UAlg desempenhou», afirmou Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

Também presente no lançamento do programa, o autarca louletano lembrou que «existem três ou quatro acontecimentos importantes, que fizeram com que o Algarve deixasse de ser uma região periférica, e a Universidade faz parte desses investimentos que mudaram a face da região».

Aleixo está convicto de que, depois deste período de afirmação e consolidação, a UAlg irá continuar a contribuir para esta mudança.

«Estou convencido de que o melhor está ainda para vir!».

A programação dos 40 anos da Universidade do Algarve pode ser consultada online.