Turismo de Portugal promove workshop para empresários em Faro

O Turismo de Portugal, em parceria com as várias Regiões de Turismo, vai promover, no primeiro trimestre de 2019, de norte a sul do país, incluindo as ilhas, workshops dirigidos a empresários, com as temáticas dos instrumentos de apoio e de financiamento das empresas turísticas.

O primeiro workshop acontece no dia 15 de janeiro, na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, com a participação da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

O turismo sustentável como modelo de desenvolvimento e de competitividade, a aposta na promoção e financiamento de iniciativas de desenvolvimento territorial e a importância da inovação e do empreendedorismo nos negócios turísticos e soluções de financiamento estão entre os assuntos a abordar.

O Turismo de Portugal pretende, assim, «dar às empresas todas a informação necessária à formalização de candidaturas às várias linhas de financiamento atualmente disponíveis».

A entrada é livre, mas sujeita inscrição.