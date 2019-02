Terminaram as obras de requalificação na creche de Castro Marim

A Câmara de Castro Marim concluiu recentemente as obras de requalificação do espaço exterior da Creche e Jardim de Infância de Castro Marim. «O recreio é agora vivido com maior entusiasmo e alegria, num lugar multifuncional e que responde às necessidades de desenvolvimento das diferentes faixas etárias da Creche e Jardim de Infância», considera fonte da Câmara Municipal, que explica também a obra: «foram projetadas cinco zonas distintas: o espaço central, com os equipamentos infantis, um relvado, uma zona de hortas pedagógicas, o terreiro e a área técnica exterior. Foram também executados trabalhos no âmbito de drenagem de águas residuais e da rede de águas pluviais».

Este foi um investimento que rondou os 165 mil euros, comparticipado pelo CRESC Algarve 2020, apoiado por Portugal e União Europeia, com uma taxa de cofinanciamento de 50% pelo FEDER.

A par da requalificação no espaço exterior da Creche e Jardim de Infância de Castro Marim, a Câmara Municipal investiu, em 2018, na aquisição de um novo mobiliário para sala de refeições do espaço. «Mais moderno e adaptado às necessidades das crianças, o espaço da sala de refeições tem agora equipamentos mais resistentes, impermeáveis e de fácil lavagem e desinfeção».

Estes são investimentos «que pretendem incrementar melhores condições higieno-sanitárias, assim como a adequação do espaço às exigências pedagógicas atuais, trazendo os conteúdos lecionados na sala de aula para os espaços de refeições e de recreio, proporcionando outras competências de motricidade e conhecimento do meio».

A Câmara Municipal de Castro Marim deixa também um agradecimento público «ao Agrupamento de Escolas e à Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, que, ao longo dos anos, têm assegurado a Creche e a Pré-Escola em Castro Marim, num edifício e espaço que o município procura modernizar e melhorar».