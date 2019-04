Suspeitos de burlas em Tavira e VRSA detidos pela PJ

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação em curso, identificou e deteve uma mulher e um homem pela presumível autoria de seis crimes de burla qualificada, praticados entre finais de 2017 e o início de 2018, envolvendo montantes que rodam as duas centenas de milhares de Euros.

Os suspeitos, ela consultora imobiliária e ele advogado, «faziam crer aos potenciais clientes que conseguiam elevadas mais-valias, aliciando-os a investir no ramo imobiliário, através da aquisição de imóveis em leilões e a posterior venda, com grandes lucros, conseguindo, desta forma, que as vitimas entregassem grandes quantias em numerário, contra a entrega de cheques pré-datados como garantia, sem nunca terem conseguido obter o retorno do dinheiro aplicado», explica a autoridade judiciária.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.

Os detidos, de 45 e 44 anos de idade e sem antecedentes criminais, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação «tidas por adequadas».