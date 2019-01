Sun Concept constrói eco-estaleiro naval no Porto de Pesca de Olhão

A Sun Concept, empresa de construção naval especializada no desenvolvimento e fabricação de embarcações electro solares com sede em Olhão, vai construir um eco-estaleiro naval totalmente enquadrado no meio-ambiente para construir as suas embarcações solares. Trata-se de uma fábrica totalmente sustentável ambientalmente e que visa ir ao encontro do conceito de proteção do planeta que constitui a imagem de marca da Sun Concept.

Ao que o «barlavento» apurou junto de Manuel Brito, o principal investidor da empresa, a nova infraestrutura ocupará 7 mil metros quadrados e ficará entre a conserveira «Freitas Mar» e a Ria Formosa. A concessão foi entregue este mês à Sun Concept. Também em março haverá novidades com os primeiros testes de mar do novo catamarã elétrico que a empresa tem vindo a desenvolver.

As novas instalações serão totalmente autónomas do ponto de vista energético, produzindo energia em quantidade igual ou superior àquela que será consumida no novo estaleiro.

«As novas instalações serão sustentáveis, não só do ponto de vista energético, mas também ao nível do aproveitamento de águas e da climatização, entre outros, sendo que tudo será estudado, de forma a que possa ser um exemplo de sustentabilidade industrial», refere Manuel Costa Braz, CEO da Sun Concept.

Escritórios com cobertura em «jardim» para permitir que se consigam temperaturas constantes, zonas exteriores de parqueamento automóvel com cobertura feita por painéis solares, com a dupla função de fazer sombra e produzir energia e a maior parte da enorme superfície coberta da nave industrial cobertos a painéis solares, são exemplo disto mesmo.

«Queremos fazer jus ao conceito Sun Concept e, mais do que uma marca, ser uma referência em termos de empreendedorismo responsável e indústria eco-sustentável», aponta Costa Braz.

A zona central da nave terá grandes áreas translúcidas, que permitirão o aproveitamento máximo da luz solar, para que se utilize o menos possível a iluminação artificial no interior. Serão também criadas zonas de movimentação de ar, de forma a que o ar no interior das instalações seja sempre de qualidade superior.

As estufas internas a criar serão alimentadas pelo calor criado pelos próprios painéis, seja através de bombas de calor que funcionam com a eletricidade verde produzida, seja pela própria produção de água quente para o aquecimento destas estufas, o aquecimento central das instalações e de águas sanitárias.

«Será ainda criado um aproveitamento de águas residuais para regar a cobertura das instalações e das áreas verdes que criaremos no exterior para amenizar as vistas e o clima circundante», acrescenta o CEO da Sun Concept.

Os candeeiros de iluminação exterior do recinto serão alimentados à noite pela energia acumulada durante o dia e há a intenção de revestir o pavimento exterior com matérias recicladas.

«Tudo faremos para que a Sun Concept seja um exemplo de inovação e preocupação ambiental, não só relativamente aos produtos que concebe e constrói, mas também em relação à forma como os produz. Muito mais que construir barcos sustentáveis de qualidade superior, a Sun Concept quer-se impor como um exemplo de empreendedorismo sustentável. E os clientes, ao adquirirem e operarem com embarcações fabricadas por nós, estarão naturalmente integrados no conceito e nos objetivos que nos movem. A utilização dos nossos barcos são a prova concreta e inequívoca que é possível fazer melhor», conclui Costa Braz.