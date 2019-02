Štybar venceu no Malhão mas o rei da «Algarvia» é Tadej Pogačar

O esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) conquistou hoje a 45ª Volta ao Algarve, resistindo a todos os ataques que sofreu na última etapa, numa tirada de 173,5 quilómetros entre Faro e o alto do Malhão, que até foi ganha pelo checo Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick Step).

Os 40 quilómetros finais da etapa foram «eletrizantes, plenos de emoção e de ataques consistentes», que valorizaram o triunfo final do esloveno de 20 anos. O dinamarquês Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) partiu para a derradeira etapa na segunda posição, apenas a 29 segundos do comandante.

Após a primeira passagem no Malhão, em que a Team Sky e a Team Sunweb dizimaram o pelotão com um ritmo violento, Søren Kragh Andersen tentou apoderar-se da Camisola Amarela Turismo do Algarve. O corredor nórdico arrancou do grupo dos favoritos em plena subida para Vermelhos, a 22 quilómetros do final. Teve a companhia de Zdeněk Štybar, Stephen Cummings (Team Dimension Data) e David de la Cruz (Team Sky), mas foi Søren Kragh Andersen a arcar com a maior parte do trabalho, que lhe permitiu entrar na última escalada ao Malhão com 1m20s de vantagem sobre o grupo dos candidatos.

A subida final deixou na frente apenas Søren Kragh Andersen e Zdeněk Štybar mas o mais interessante da corrida jogava-se atrás, onde os ataques se sucediam, assinados por Amaro Antunes (CCC Team), Wouter Poels (Team Sky) e Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), aos quais Sam Oomen (Team Sunweb) ia respondendo como podia, em defesa de Kragh Andersen.

As movimentações dos favoritos tiveram o condão de aproximar o grupo de trás da cabeça de corrida. Mas demonstrando «uma maturidade surpreendente para os 20 anos de idade», Tadej Pogačar não tremeu perante a ausência de companheiros de equipa nem foi ao choque perante as investidas rivais. O esloveno segurou a Camisola Amarela Turismo do Algarve, até porque o adversário mais perigoso, Søren Kragh Andersen acabou por claudicar.

Zdeněk Štybar cortou a meta isolado, ao fim de 4 horas, 13 minutos e 48 segundos de uma etapa de montanha corrida à espantosa média de 41,017 km/h. Søren Kragh Andersen gastou mais 3 segundos e Wouter Poels, vindo de trás, ficou a 9 segundos.

O vencedor da etapa, Zdeněk Štybar, afirmou que «é o terceiro ano que ataco nesta etapa do Malhão. No ano passado estava igualmente em boa forma mas fiquei bloqueado nos últimos metros. Desta vez correu bem melhor, consegui vencer e isso, em termos de confiança, faz uma grande diferença. Este triunfo é a confirmação do trabalho no Inverno. A forma está lá, e agora espero aproveitá-la nas próximas corridas e estar bem na temporada das Clássicas».

Tadej Pogačar, o grande vencedor da Volta ao Algarve 2019, foi o sexto, a 18 segundos, sucedendo a Michal Kwiatkowski como vencedor da «Algarvia». O corredor da UAE Team Emirates é o segundo ciclista da Eslovénia a revelar-se ao mundo do ciclismo na corrida portuguesa, depois de Primož Roglič ter vencido em 2017.

O jovem esloveno revelou que quando finalizou a etapa, «não sabia a diferença de tempos». «Disseram-me que ganhara e não consigo descrever como me senti feliz. Obrigado à minha equipa por me ajudarem a vencer. Os meus colegas puxaram na frente do pelotão durante toda a etapa e não os queria desiludir. A etapa foi muito rápida e especialmente nervosa nos últimos 50 quilómetros. Foi difícil ser paciente e não responder diretamente aos ataques dos meus adversários na parte final, mas os meus colegas estavam fortes e depositei neles toda a minha confiança», conta Pogačar.

O grande vencedor da competição vai agora «fazer um ‘reset’ e voltar a focar-me no que a equipa me pedirá». Mas a felicidade do momento não é fácil de esconder, tal como o orgulho pela boa representação do seu país natal: «é espetacular repetir a vitória de Primož Roglič e tornar-me o segundo esloveno a vencer no Algarve. O ciclismo na Eslovénia está a crescer e certamente iremos ver mais eslovenos no WorldTour. Gostei de correr no Algarve. Esta vitória ficará na minha memória e espero regressar mais vezes».

O novo herói da Volta ao Algarve conquistou, assim, a primeira corrida ao serviço de uma equipa do WorldTour, gastando 19 horas, 26 minutos e 34 segundos para completar as cinco etapas. Søren Kragh Andersen foi o segundo, a 14 segundos, e o holandês Wouter Poels fechou o pódio, a 21 segundos.

Todas as classificações foram conquistadas pelas equipas WorldTour. Tadej Pogačar juntou a classificação da juventude à geral individual. O campeão da Alemanha de fundo, Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) levou na bagagem a Camisola Vermelha Cofidis, dos pontos, enquanto o belga Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) aproveitou a fuga de hoje, na qual foi um dos 13 elementos presentes, para tomar conta da Camisola Azul Águas do Algarve, que coroa o melhor trepador. A Team Sky impôs-se coletivamente. Chegou assim ao fim mais uma edição da Volta ao Algarve.