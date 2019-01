Smart Cities Tour em Faro para discutir a «Economia e Inovação Tecnológica»

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), através da Secção Cidades Inteligentes, e em parceria com a NOVA Cidade, arranca com a 3ª edição da Smart Cities Tour 2019 já no próximo dia 16 de Janeiro, em Faro, com uma sessão pública subordinada ao tema «Economia e Inovação Tecnológica», organizada em parceria com o município de Faro.

A sessão terá lugar no centro da cidade, no histórico Club Farense, e iniciar-se-á às 9h00. Entre as diversas apresentações agendadas, destacam-se as comunicações dos parceiros Altice Portugal, EDP Distribuição, CTT, Fundação AIP, Universidade do Algarve e CRIA, Deloitte, Fundação AIP, Algarve Evolution, Fidelidade Seguros e outras.

O programa fica completo com uma visita pela Ria Formosa a bordo de uma embarcação solar, a realizar às 15h00.

Para Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro e anfitrião desta primeira sessão, o momento é de «grande expectativa, pois trata-se de uma excelente oportunidade para promover a partilha de boas práticas, relativas a estas áreas, entre todos os municípios, e proporcionar a apresentação de soluções inovadoras no âmbito da temática das cidades inteligentes».

Esta 3ª edição da Smart Cities Tour é uma iniciativa de âmbito nacional, e prevê a realização de sete workshops temáticos. Depois do primeiro, em Faro, seguem-se os seguintes: «Mobilidade suave» (8 de fevereiro em Aveiro), «Cidade como plataforma» (27 de fevereiro em Lisboa), «Cidade circular» (19 de março em Vila Real), «Cidade inclusiva» (3 de abril em Setúbal), «Alterações climáticas» (17 de abril em Ponta Delgada) e «Happy city» (8 de maio no Funchal).

A Tour termina com a Cimeira dos Autarcas, a realizar no evento Portugal Smart Cities Summit, nos dias 21 a 23 de maio, na FIL, em Lisboa.

Para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, «a ambição é unir a academia, as empresas e o território, pelo que a ANMP, a Universidade Nova de Lisboa – através da Nova Information Management School (Nova IMS) e a Fundação AIP, renovaram a sua parceria e integraram, como novos parceiros, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) reforçando, assim, a sua vertente científica e de investigação».

De acordo com António Almeida Henriques, presidente da Mesa da Secção Cidades Inteligentes da ANMP e vice-presidente do Conselho Diretivo da mesma associação, este é um «modelo colaborativo e participado que potencia a inovação e o desenvolvimento do território» em todos os municípios.

Já para Miguel de Castro Neto, subdiretor da Nova IMS e coordenador do NOVA Cidade – Urban Analytics Lab, a edição deste ano da Smart Cities Tour «ganhou uma nova abrangência, integrando novos parceiros da academia, cumprindo assim o desígnio de estreitar relações entre a academia, as empresas e o território (municípios)».