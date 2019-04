Silves apresenta vasto programa para celebrar 45º aniversário do 25 de abril

O município de Silves vai assinalar o 45º aniversário do 25 de abril com diversas iniciativas por todo o concelho, que vão desde exposições a atividades desportivas, passando por espetáculos vários e também um almoço convívio.

«Quisemos, este ano, dar grande destaque a esta data, já que são 45 anos da Revolução de Abril, a revolução que nos abriu as portas da democracia e da liberdade», afirma Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, reforçando ainda que «queremos que toda a população compreenda e sinta ao longo deste mês a importância e o significado deste acontecimento histórico, sobretudo os mais novos, pois importa não perder de vista os ideais que nos legaram todos os que lutaram para que ele acontecesse».

Do extenso programa, a Câmara Municipal de Silves (CMS) destaca algumas ações organizadas por si. No dia 11 de abril abrirá ao público a Exposição «Uma revolução a 45 rpm – Os discos que fizeram Abril» no Museu Municipal de Arqueologia de Silves. Na inauguração desta mostra, que decorrerá às 18h00, haverá um apontamento musical de Samuel, que recordará temas importantes para este momento histórico.

Já a dia 23 de abril terá lugar a sessão de teatro «Memórias de Abril», às 21h30, na Biblioteca Municipal de Silves, com entrada livre. O lançamento da obra «Zeca Afonso ‒ Inéditos», com 2 CD’S inéditos e o livro comemorativo do 90º aniversário do nascimento de José Afonso, acontecerá no dia 24 de abril, na Biblioteca Municipal de Silves, às 18h00. Nesse mesmo dia, no Largo Conselheiro Magalhães Barros, em Silves, pelas 21h30, terá lugar o concerto «Por Terras do Zeca».

O dia 25 de abril ficará marcado, como é habitual, por uma sessão solene da Assembleia Municipal de Silves no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 9h30. No átrio do Edifício do Salão Nobre estará patente a exposição «25 de Abril de 1974 ‒ Memórias de Silves» e serão feitas, às 11h30, algumas leituras de textos pelo Grupo de Teatro Penedo Grande.

Também no dia 25 de Abril haverá um almoço aberto à população com animação musical, que começará às 13h00 na Fissul, em Silves. A animação contará com: Canções de Abril com Pedro Nazário, Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines, Rancho Folclórico do Algoz, Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica Silvense e Percutunes.

Para encerrar regressa o teatro, no dia 27 de abril, com a apresentação da peça «Vidas Clandestinas», pelo grupo Lendas d’Encantar, seguido de uma tertúlia que contará coma presença de Margarida Tengarrinha. Esta iniciativa decorrerá no Teatro Mascarenhas Gregório em Silves, às 21 horas.

O Cinema também estará presente neste programa, com a realização do ciclo «Memórias da Revolução», que tem previstas as seguintes sessões:

22 de abril – 21h30 – Algoz – Sede do Sport Algoz e Benfica;

26 de abril – 21h30 – São Marcos da Serra – Polo de Educação ao Longo da Vida;

28 de abril – 21h30 – Alcantarilha – Casa do Povo;

29 de abril – 14h40 – Escola Secundária de Silves com a participação de Domingos Abrantes e Conceição Matos, Tertúlia: Um casal na Clandestinidade;

29 de abril – 21h00 – Teatro Mascarenhas Gregório com a participação de Domingos Abrantes e Conceição Matos, Tertúlia: Um casal na Clandestinidade;

30 de abril – 21h00 – Junta de Freguesia de SB Messines com a participação de Domingos Abrantes e Conceição Matos, Tertúlia: Um casal na Clandestinidade.

O programa geral, que conta com a colaboração das coletividades locais e Juntas de Freguesia, está disponível para consulta na Agenda Municipal Terras de Grés do mês de abril.