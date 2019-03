Sete Vales Suspensos de Lagoa eleitos «O melhor destino para caminhadas da Europa»

Os Sete Vales Suspensos de Lagoa foram eleitos «O Melhor Destino para Caminhadas da Europa» num ranking promovido pela European Best Destinations, que contou com a votação de mais de 28 mil viajantes de 153 países.

O percurso dos Sete Vales Suspensos de Lagoa, que liga a Praia de Vale Centeanes à Praia da Marinha ao longo de 5,7 quilómetros, destacou-se por ser «um verdadeiro tesouro de rara beleza», ficando assim à frente de atrações turísticas naturais de países como a Noruega, Inglaterra, França ou Espanha.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), afirma ser «uma honra ver a beleza natural da região ser reconhecida por milhares de turistas de todo o mundo. O Turismo de Natureza é um produto estratégico na oferta turística algarvia, e este galardão reflete a nossa aposta na melhoria e diversificação da experiência de quem nos visita».

Esta distinção da European Best Destinations, organização com sede em Bruxelas dedicada à promoção da cultura e do turismo na Europa, levará agora a informação sobre este trilho pedestre a milhões de viajantes, contribuindo para o reforço do posicionamento do Algarve como destino obrigatório para os amantes de natureza e atividades ao ar livre.

A RTA, «juntamente com entidades públicas e privadas locais, tem desenvolvido diversas iniciativas em matéria de Turismo de Natureza e Turismo Ativo, com os objetivos de valorizar o património natural da região e combater a sazonalidade», como o «Algarve Walking Season», o «SustenTUR Algarve» e a edição de um novo «Guia de Percursos Pedestres» da região.