São Marcos da Serra recebe Feira do Folar animada por Mónica Sintra

A 21ª edição da Feira do Folar de São Marcos da Serra vai decorrer vai voltar à localidade serrana entre os dias 19 e 21 de abril.

Este evento reúne os produtores tradicionais de folar e de outras iguarias serranas, num certame que procura promover o interior do concelho e a cultura popular, designadamente da freguesia de S. Marcos da Serra, veiculando o saber fazer das gentes locais, as suas tradições, a sua gastronomia e artesanato, envolvendo agentes e representantes da comunidade local.

São Marcos da Serra é uma freguesia do concelho de Silves conhecida pelo fabrico do pão e do «Folar», o doce mais tradicional da Páscoa, doce e perfumado por canela e erva-doce, decorado com ovos inteiros e feito a partir de uma massa levedada com fermento de padeiro.

O programa de atividades, tem como destaque o espetáculo de Mónica Sintra, que atuará no dia 21 de abril, pelas 18h40.

A Feira do Folar de São Marcos da Serra tem organização da Câmara Municipal de Silves (CMS), e conta com o habitual apoio da Junta de Freguesia local, do Serrano Futebol Clube, da Associação Humanitária de S. Marcos, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de SB Messines e São Marcos da Serra, e da Região de Turismo do Algarve.

Abaixo, o programa completo do evento:

19 de abril

11h00 Abertura da Feira

14h00 Duo de Acordeonistas Barradinhas e António Rola

15h00 Cerimónia Protocolar de Inauguração do Evento

15h30 Celebrações Religiosas

16h30 Algarvio Marafade e Rancho Folclórico de Messines

17h15 Algarvio Marafade

17h30 Rancho Folclórico do Algoz

18h30 Emanuel Martins

21h00 Encerramento da Feira

20 de abril

10h00 Workshop de Chocolate . * “Sabes como se fazem Ovos de Chocolate”

10h30 Visita à Igreja de São Marcos da Serra * promovidas pelo património

11h00 Abertura da Feira

14h00 Rancho Folclórico Santa Clara

15h00 Grupo de Cantares Amigos da Pedreira

16h00 Grupo Coral Alentejano de Tunes

16h45 Luís Galrito e António Hilário

18h15 Nelson Conceição

20h00 Encerramento da Feira

21h30 Baile da Pinha na Sociedade de Recreio e Instrução de São Marcos da Serra com Sérgio Conceição

21 de abril

11h00 Abertura da Feira

12h00 Celebrações Religiosas

14h00 Duo de Acordeonistas Barradinhas e António Rola

15h00 Ceifeiras de Tunes

15h45 Algarvio Marafade

16h00 Marco e Campaniça

17h10 Algarvio Marafade

17h30 Brasa Doirada

18h40 Mónica Sintra

20h00 Encerramento da Feira