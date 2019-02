Rui Duarte deixa o comando técnico do Farense

O Farense anunciou há momentos, em comunicado divulgado no seu Facebook, a saída do treinador Rui Duarte do comando técnico da equipa.

Atualmente no 10º lugar, a equipa algarvia não ganha há 5 jogos e está cinco pontos acima da linha de água.

Rui Duarte assumiu o comando técnico dos algarvios em abril de 2017, após a saída de Lázaro Oliveira, treinador de quem era adjunto.

Na época passada assinou o regresso do Farense aos campeonatos profissionais, acabando no entanto por perder a final do Campeonato de Portugal frente ao Mafra, no Estádio do Jamor, por 1-2.

Ainda não existe qualquer confirmação sobre o sucessor do técnico demissionário.

Abaixo, o comunicado dos leões de Faro no Facebook:

Comunicado SC Farense Algarve Futebol SAD

O SC Farense informa que chegou a acordo com o treinador Rui Duarte e adjunto Arlésio Coelho para rescisão por acordo amigável do seu vínculo contratual.

O Presidente João Rodrigues e toda a administração do SC Farense agradece todo o trabalho feito ao longo das épocas que os treinadores Rui Duarte e Arlésio Coelho entregaram à causa SC Farense.

Desejamos todos os sucessos futuros profissionais e pessoais .