Rota do Petisco regressa para deliciar os algarvios e ajudar causas sociais

A tradição e riqueza dos sabores algarvios são celebrados, de 24 de abril a 26 de maio, na 9ª edição da Rota do Petisco, um evento que ao longo de quatro semanas propõe uma rota por mais de 250 restaurantes da região, onde será possível degustar petiscos e doces regionais por valores entre os 2 e os 3 euros (com bebida incluída).

A Rota do Petisco inclui uma ementa alternativa com opções para os foodies mais novos – a Rota dos Pequeninos -, e uma ementa de autor, a Rota dos Chefs, com degustação de pratos confecionados por alguns dos mais conceituados chefs da região como Megan Melling (Mar d’ Estórias), José Moura (Hotel Tivoli Lagos) e Nuno Martins (Restaurante Vista Rio – Aguahotels Riverside). Os preços nesta vertente mais gourmet serão semelhantes aos da Rota do Petisco mais tradicional.

Para embarcar nesta viagem, os participantes deverão adquirir um Passaporte (à venda nos postos de informação e estabelecimentos aderentes), com um custo de 1,50 euros que reverte, na integra, para diferentes projetos sociais locais, selecionados por um júri.

Por cada 12 carimbos somados no Passaporte (por cada 12 espaços visitados), os participantes habilitam-se ainda a um conjunto de prémios, a sortear no final do evento.

Inspirada nos produtos locais e nas tradições gastronómicas da região, a Rota do Petisco «celebra a gastronomia algarvia» e convida «a visitar o Algarve fora da época alta».

Luís Brito, da Associação Teia D’Impulsos, que há nove anos dinamiza o evento, afirma que “a Rota do Petisco chega, em 2019, com mais restaurantes, de ainda mais geografias, e oferecendo aos participantes uma experiência mais rica e abrangente da gastronomia local. Este é um evento de celebração dos saberes e sabores algarvios, reinventados para este evento, que se tem revelado muito apreciado pelos visitantes, que não param de aumentar a cada edição».

O programa da Rota do Petisco agrega ainda um conjunto de iniciativas satélite, que enriquecem a oferta de qualidade do evento. Esta programação cultural será dinamizada pelos municípios e juntas de freguesia participantes na Rota do Petisco.