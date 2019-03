Rosa Monteiro e Francisco Martins entregam Prémio Maria Barroso a 8 de março

Maria do Céu Cunha Rêgo vai receber o Prémio Maria Barroso, pelo seu «seu relevante contributo no desempenho da sua atividade profissional e cívica no domínio da igualdade de género», na sexta-feira, dia 8 de março, às 21h00 no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, pelas mãos da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e do presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Francisco Martins, com um valor pecuniário de 30 mil euros.

Do vasto percurso da galardoada, foi destacada «a forte influência na introdução na agenda nacional e europeia das matérias associadas à conciliação trabalho/família e vida privada».

Maria do Céu Cunha Rêgo nasceu em Elvas em 1950 e formou-se em direito em 1973. Foi secretária de Estado para a igualdade no governo de António Guterres. Foi presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, vice-presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, membro do conselho de administração do Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Mantém atualmente uma participação ativa ao nível da academia e da vida pública.

De recordar que a atribuição bienal do Prémio Maria Barroso, criado pela Câmara Municipal de Lagoa em 2018, destina-se a distinguir pessoas ou instituições vivas, com «uma intervenção particularmente relevante para a eliminação de estereótipos, para a construção social da igualdade, da cidadania e da não discriminação».

Esta iniciativa, que integra o programa das comemorações do Dia Internacional da Mulher, conta com a presença do executivo municipal de Lagoa, da família de Maria Barroso, João Soares e Isabel Barroso Soares, Manuel Cabral do Grupo Vila Vita Parc, copatrocinador do Prémio, entre outras personalidades. É ainda aberta ao público.

Na mesma ocasião serão conhecidas as 18 candidaturas concorrentes à primeira edição do Prémio Maria Barroso.

Integraram o júri deste ano Francisco Martins, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Algarve; Manuel Cabral, administrador do Grupo Vila Vita Parc; Teresa Fragoso, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género; Isabel Barroso Soares, em representação da família de Maria Barroso; Sandra Generoso, conselheira local pela igualdade; Anália Torres, professora catedrática de sociologia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa; Clara de Jesus, consultora em Igualdade de Género; Virgínia Ferreira, professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, doutorada em sociologia.

A seguir à entrega do prémio, a cantora algarvia Susana Travassos, encerra o programa do dia. O tema «Não Doeu», composto por Luísa Sobral, que alerta para as questões da violência doméstica, é um dos originais aguardados no Auditório Carlos do Carmo.

Em 2019 a Organização das Nações Unidas voltam a apelar para que o Dia Internacional da Mulher «seja uma oportunidade para todas as mulheres levantarem a voz e reclamarem os seus direitos».