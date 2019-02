Refúgio Aboim Ascenção recebe 15 mil euros do Grupo Os Mosqueteiros

O responsável do Grupo Os Mosqueteiros, João Magalhães, esteve no passado dia 30 de janeiro, quarta-feira, no Refúgio Aboim Ascensão, para entregar o apoio do grupo à instituição. A doação acontece no seguimento da campanha «Votos que valem Festas Felizes», que pedia aos portugueses que desejassem votos de boas festas a quatro instituições, entre as quais o Refúgio Aboim Ascensão.

A campanha terminou no dia 1 de janeiro, e as instituições que acolheram os votos dos portugueses foram a Associação Acreditar, a Comunidade Vida e Paz, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal e o Refúgio Aboim Ascenção. Os votos são agora transformados em apoio financeiro, garantindo um ano melhor às instituições envolvidas – foi o caso do Refúgio Aboim Ascenção, que recebe 15 mil euros para «apoiar o trabalho meritório daquela que é a única instituição em Portugal a trabalhar na temática da Emergência Infantil».

João Magalhães revela que o projeto «encheu-nos de orgulho. Orgulho por fazer parte de um Grupo que tem na sua génese fortes valores de solidariedade e que a pratica no seu dia-a-dia. Pedimos aos portugueses para desejarem festas felizes às instituições da sua preferência e transformámos esses desejos em apoio financeiro, de forma a que estas instituições em 2019 possam avançar com os seus projectos».

Acrescenta ainda que o grupo quer «retribuir à comunidade local e à sociedade em geral tudo aquilo que esta nos traz. Foi este desejo de retribuição que nos levou a criar a iniciativa Votos que valem Festas Felizes».