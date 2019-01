Quinta do Lago está a recrutar e tem 165 vagas para 2019

É já esta sexta-feira, dia 1 de fevereiro, que a Quinta do Lago abre as portas a todos aqueles que estiverem interessados em conhecer o luxuoso resort em pleno Parque Natural da Ria Formosa, e candidatar-se às 165 vagas disponíveis para as áreas de Food & Beverage (serviço de mesa e bar, receção e cozinha); Manutenção de Espaços Verdes; Serviço de Limpeza; Receção (Golfe e Hotel); e Operacionais de Golfe.

Além das disponibilidades de emprego, a Quinta do Lago apresenta ainda vagas para estágios curriculares e profissionais. A Quinta do Lago conta atualmente com 600 colaboradores ao longo de todo o ano. Este processo de recrutamento decorre entre as 9h30 e as 18h00 e acontece, essencialmente, devido aos mais recentes investimentos realizados pela Quinta do Lago, com a abertura do The Campus e do restaurante Dano’s.

O programa do evento conta com várias sessões de apresentação do Grupo Quinta do Lago, intercaladas com entrevistas de recrutamento:

· Início: 9h30;

· Sessões de Apresentação: 10h00, 11h30, 14h30 e 16h30;

· Entrevistas: 10h30, 12h00, 15h00 e 17h00.

O processo de recrutamento irá decorrer na Clubhouse, localizada na Rotunda 4 do resort. De salientar que a Quinta do Lago é um dos principais empregadores do concelho de Loulé.

Os interessados devem fazer uma inscrição online prévia.

Para mais informações, também é possível contactar a organização por e-mail ([email protected]).