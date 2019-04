Querença dá livros a São Tomé e Príncipe

A um mês do Festival Literário Internacional de Querença (FLIQ), a Fundação Manuel Viegas Guerreiro lança uma campanha de recolha de livros, com o objetivo de criar uma pequena biblioteca em São Tomé e Príncipe.

«Faz nascer de um livro… uma sala de leitura em África» é o mote da campanha que o FLIQ está a promover e que pretende homenagear Luís Guerreiro, ex-presidente da Fundação e um dos bibliófilos mais destacados no Algarve.

A entrega de livros, de preferência literatura infanto-juvenil, decorre até dia 30 de junho, em Querença, ou nas bibliotecas escolares e municipais dos concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Silves e Tavira que aderiram a este desafio.

Luís Guerreiro, falecido em 2017, foi colaborador da Câmara Municipal de Loulé na área da Cultura. Guardador de mais de 2 mil títulos, a sua recolha permitiu fixar em 1833 o início da imprensa periódica regional algarvia. Do seu legado também faz parte o projeto da Hemeroteca Digital, plataforma que pretende alojar este espólio. Amante do livro e da literatura, foi também mentor do FLIQ, um dos seus últimos grandes projetos. A quarta edição do evento decorre este ano de 3 a 5 de maio.