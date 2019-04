Praia da Rocha é «ícone regional de interesse nacional» e campeã de «hashtags»

A Praia da Rocha renovou o título como um dos ícones regionais de interesse nacional, na categoria «Praias» do Algarve. Recorde-se que a praia portimonense já tinha recebido esta distinção em 2018. A Praia da Rocha foi igualmente, em Portugal, a campeã absoluta dos «hashtags» no Instagram, com mais de 62 mil partilhas nesta rede social.

Com um vasto e espaçoso areal que se expande por mais de 1 quilómetro, a Praia da Rocha é uma das mais conhecidas do país e «uma das mais emblemáticas do Algarve», como considera o município de Portimão. Um largo passadiço de madeira com a extensão de 1,4 quilómetros e que percorre o areal, diversos bares e restaurantes, um parque infantil e duas áreas desportivas fazem desta praia o local de férias «eleito por cada vez mais veraneantes».

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema de avaliação que identifica, segundo a população portuguesa, o melhor que existe em cada um dos 20 distritos (incluindo regiões autónomas) ao nível de recursos naturais, gastronomia, arte e cultura, património e outros ícones regionais de referência nacional. Também premeia empresas portuguesas que se diferenciam a nível regional.

Através de uma votação nacional os portugueses (o estudo envolveu mais de 205 mil indivíduos) identificaram, para cada um dos distritos, o que consideram extraordinário a vários níveis. Esta votação foi gerida pela Multidados.com, uma das empresas de estudos de mercado parceiras dos Prémios Cinco Estrelas.