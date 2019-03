A 26ª edição da Algarve Cup volta a trazer à região o melhor do futebol feminino. Entre os dias 27 de fevereiro e 6 de março, alguns dos grandes nomes do futebol no feminino vão mostrar o que valem nos relvados do Algarve.

A seleção nacional de futebol feminino conseguiu um verdadeiro brilharete na última edição da competição – terminou no 3º lugar. Agora, a equipa portuguesa volta aos relvados algarvios para tentar melhorar o último registo.

Hoje, sexta-feira, dia 1 de março, o Estádio Municipal de Albufeira foi palco da estreia da seleção das quinas nesta edição da prova. As portuguesas, que ocupam a posição 32 do ranking FIFA, defrontaram a Suécia, 9ª classificada do ranking. A primeira nota de destaque vai para a presença de muito público – a bancada do recinto estava quase cheia.

As jogadoras nacionais não se deixaram intimidar pelo maior poderio físico das suecas – com uma entrada muito raçuda e aguerrida, as primeiras incursões perigosas foram mesmo protagonizadas pelas portuguesas, com boas arrancadas nas alas do ataque, mas com má definição na chegada à área.

A Suécia foi secando as tentivas de Portugal, e aos 28 minutos um mau alívio da defensiva nacional colocou a bola nos pés de Sofia Jakobsson – a sueca não conseguiu controlar o esférico, permitindo a defesa de Inês Pereira, guardiã da baliza de Portugal. Aos 35 minutos, na cobrança de um livre lateral pela esquerda do ataque escandinavo, Nathalie Bjorn espalhou o pânico na defensiva portuguesa, que acabou por conseguir aliviar a bola de forma muito atabalhoada.

O jogo atingia o minuto 41 quando a Suécia ficou reduzida a 10 unidades por expulsão de Julia Olme, que parou um ataque perigoso das portuguesas com recurso à falta. Viu o segundo cartão amarelo, e foi tomar banho mais cedo.

Já em período de compensação da primeira metade, cheirou a golo português no Municipal de Albufeira! Na sequência de uma carambola na área sueca, após um livre lateral, a bola sobrou para Carole Costa – a defesa central, que alinha no Sporting, disparou um remate muito forte que embateu violentamente na trave da baliza sueca.

Chegava ao fim uma primeira parte algo acidentada para a equipa das quinas – o técnico Francisco Neto foi obrigado a fazer duas substituições por lesão, com Ana Leite e Cláudia Neto a entrarem para os lugares de Matilde Fidalgo e Ana Capeta.

As portuguesas entraram na segunda metade a tentar fazer valer a superioridade numérica – aos 53 minutos, Cláudia Neto isola Jéssica Silva que atira à malha lateral.

A pressão das mulheres da casa continuava. As tentativas de investir contra a defensiva sueca iam-se multiplicando, mas as escandinavas iam chegando para as encomendas.

Mas numa das subidas ao ataque, aos 68 minutos, as suecas beneficiaram de um livre e lograram o seu objetivo. Apesar da elevada distância que distava do local da falta até à baliza portuguesa, Nathalie Bjorn colocou a bola no fundo das redes nacionais. 0-1 para a Suécia.

As portuguesas não desmotivaram e responderam muito bem ao contratempo. Aos 71 minutos, livre na esquerda do ataque cobrado por Dolores Silva, e Diana Silva a cabecear no coração da área para o fundo das redes. 1-1 no marcador, num golo muito festejado pelas jogadoras portuguesas.

À passagem do minuto 85, Sofia Jakobsson trabalhou bem na área portuguesa e atirou para defesa segura de Inês Pereira. O cansaço já se agigantava perante o discernimento nos minutos finais da partida.

O momento alto do jogo estava reservado para o minuto 93. A algarvia Cláudia Neto recebe um cruzamento, isola-se na cara do golo e à saída da guardiã sueca faz o golo. 2-1 para Portugal quase no final da partida.

O jogo terminava com um resultado justo, fruto do que se passou em campo durante as duas partes, e que permite à seleção nacional ser a líder do seu grupo D. A participação da seleção nacional de futebol feminino na Algarve Cup 2019 prossegue com a partida frente à Suiça na segunda-feira, dia 4 de março, às 16h45, no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

Algarve Cup 2019 – Portugal vs Suécia

Estádio Municipal de Albufeira

Portugal – Inês Pereira, Matilde Fidalgo (Ana Leite, 21 min), Sílvia Rebelo, Carole Costa, Mónica Mendes, Tatiana Pinto, Dolores Silva, Vanessa Marques, Diana Silva (Andreia Norton, 87 min), Ana Capeta (Cláudia Neto, 44 min), Jéssica Silva.

Treinador: Francisco Neto

Suplentes não utilizados: Patrícia Morais, Rute Costa, Diana Gomes, Joana Martins, Bruna Costa, Cláudia Lima, Rafaela Lopes, Ágata Pimenta.

Suécia – Cajsa Andersson, Jonna Andersson (Magdalena Eriksson, 81 min), Hanna Glas (Hanna Folkesson, 62 min), Nilla Fischer, Sandra Adolfsson (Caroline Seger, 45 min), Lina Hurtig (Olivia Schough, 62 min), Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius (Mimmi Larsson, 62 min), Amanda Ilestedt (Linda Sembrant, 62 min), Nathalie Bjorn, Julia Olme.

Treinador: Peter Gerhardsson

Suplentes não utilizados: Hedvig Lindahl, Zecira Musovic, Mia Carlsson, Madelen Janogy, Elin Rubensson.

Árbitra: Maria-Belén Carvajal.

Golos: Nathalie Bjorn (68 min), Diana Silva (71 min), Cláudia Neto (93 min).