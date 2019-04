Portimonense sofre muito mas vence Feirense e tem a manutenção na mão

O Portimonense recebeu no Portimão Estádio o já despromovido Feirense, em partida a contar para a 31ª jornada da Liga NOS, hoje, sábado, 27 de abril.

A querer garantir a manutenção, os algarvios podiam ter inaugurado o marcador aos 20 minutos – Paulinho cobrou um canto na direita, e Tormena cabeceou ligeiramente por cima da baliza forasteira.

O conjunto algarvio teve o controlo total das operações na primeira metade, e a tarefa dos homens de Santa Maria da Feira ficou ainda mais complicada aos 31 minutos. Tiago Gomes viu o vermelho direto após uma entrada dura sobre Bruno Tabata.

A expulsão acabou por ser o catalisador que faltava aos portimonenses e pouco depois, aos 37 minutos, um bom trabalho de Aylton Boa Morte na esquerda terminou com um bom cruzamento do mesmo jogador, que Bruno Tabata cabeceou para o fundo das redes. 1-0 para o Portimonense.

Aos 41 minutos a vantagem podia ter aumentado. Bruno Tabata assistiu para um remate de Lucas Fernandes no coração da área, que Caio Seco defendeu instintivamente. Na sobra, Jackson Martinez atirou por cima.

Em cima do intervalo, foi a vez do Portimonense ficar reduzido a dez: num lance muito semelhante ao que originou a expulsão do jogador feirense, Aylton Boa Morte entrou mais duro sobre o adversário. O árbitro foi peremptório e mostrou o vermelho direto ao extremo dos algarvios.

O Portimonense foi para os balneários em vantagem, resultado ajustado ao que se passou em campo, onde só os algarvios criaram perigo, e o regresso ao jogo não mostrou grandes diferenças. Os homens da casa voltaram com o controlo das operações, e aos 61 minutos podiam ter feito o segundo. Jackson Martinez picou a bola por cima de um adversário e rematou à baliza defendida por Caio Seco. A bola, no entanto, passou ligeiramente ao lado. Depois, ao minuto 65, foi Pedro Sá a ver um remate perigoso interceptado pela defensiva feirense.

O Feirense deu um ar da sua graça aos 85 minutos, quando Stiven rematou com violência à entrada da área e obrigou Ricardo Ferreira a intervenção apertada. Depois, na sequência, foi Edson Farias a tentar a sua sorte, mas o guardião algarvio voltou a resolver.

Os homens da Feira não deixaram de tentar surpreender, e aos 92 minutos Tiago Silva voltou a obrigar Ricardo Ferreira a outra boa defesa. Mas não ficou por aqui – aos 93 minutos, Flávio Ramos cabeceou no centro da área e novamente Ricardo Ferreira com uma enorme defesa a segurar a vitória alvinegra por 1-0.

Com este resultado, o Portimonense regressa às vitórias depois de cinco jogos e soma agora 36 pontos, mantendo o 10º lugar e respirando muito mais tranquilamente. Na próxima jornada, a 32ª da Primeira Liga, os algarvios deslocam-se ao Estádio da Luz, onde defrontam o Benfica no sábado, 4 de maio, às 18h00.

Portimonense vs Feirense

Portimão Estádio, Portimão

Portimonense – Ricardo Ferreira, Tormena, Jadson, Rúben Fernandes, Henrique, Pedro Sá, Lucas Fernandes (Dener, 53 min), Paulinho (Hackman, 89 min), Bruno Tabata, Aylton Boa Morte, Jackson Martinez (Ruster, 81 min).

Treinador: António Folha

Suplentes não utilizados: Gonda, Felipe Macedo, Wellington, Paulinho Bóia.

Feirense – Caio Seco, Tiago Gomes, Briseño, Flávio Ramos, Mesquita, Babanco, Cris (João Silva, 45 min), Tiago Silva, Luís Machado (Stivan, 74 min), Edson Farias, Valência (Mateus Anderson, 64 min).

Treinador: Filipe Martins.

Suplentes não utilizados: André Moreira, Ghazal, Vítor Bruno, Philipe Sampaio.

Árbitro: João Capela (VAR: Manuel Oliveira / Tiago Leandro)

Golos: Bruno Tabata (37 min).

Amarelos: Jadson (17 min), Pedro Sá (86 min).

Vermelhos: Tiago Gomes (31 min), Aylton Boa Morte (45 min).