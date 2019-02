Portimonense prolonga «série negra» com empate a uma bola frente ao Aves

Com quatro derrotas averbadas nos últimos quatro jogos e a querer quebrar este enguiço, o Portimonense recebeu hoje, sábado, 23 de fevereiro, o Desportivo das Aves, no Portimão Estádio, em partida a contar para a 23ª jornada da Primeira Liga. Nas bancadas, a claque algarvia pediu, com tarjas, «vontade» à equipa.

António Folha apostou num esquema com três centrais para receber os avenses, e os seus homens começaram por cima – aos 14 minutos, Wellington até tirou o guarda-redes adversário do caminho, mas não teve quem aproveitasse o seu cruzamento para o centro da área. Logo de seguida, Lucas Fernandes disparou um forte remate que Bernardeau defendeu com dificuldades. A recarga de Lucas Possignolo ainda esbarrou no poste, mas havia offside do central dos alvinegros.

Na resposta, Luquinhas desviou um cruzamento e ficou perto de atingir a baliza portimonense. Foi um aviso para o que se seguiu aos 21 minutos – um livre aparentemente inofensivo, cobrado por Rodrigo Soares ainda bastante longe da área, sobrevoou toda a defensiva dos algarvios e acabou na baliza, num lance onde Ricardo Ferreira, aparentemente, se fiou no golpe de vista, reagindo demasiado tarde à trajetória da bola. Estava feito o 0-1 para os forasteiros.

A impaciência ia-se instalando nas bancadas do Portimão Estádio. O futebol demasiado rendilhado e a falta de soluções no meio campo ofensivo dos homens da casa não agradavam a alguns adeptos, que mostravam o seu descontentamento através dos assobios. Já os adeptos do Aves iam fazendo a festa de forma bem audível. E a festa só não aumentou de tom porque, aos 39 minutos, Baldé falhou um domínio que o isolava em excelente posição para fazer o segundo. Vida difícil para o Portimonense.

Aos 43 minutos, Mama Baldé ligou a mota na ala direita do ataque avense, deixou a defensiva algarvia para trás e serviu Luquinhas, que no centro da área rematou para defesa milagrosa de Ricardo Ferreira.

O intervalo chegava com muito descontentamento do público afeto ao Portimonense. O resultado, esse, espelhava o que se ia passando no relvado.

Os algarvios regressaram dos balneários com duas alterações feitas por António Folha – Bruno Tabata e Paulinho foram a jogo, numa tentativa de alterar as dinâmicas demonstradas na primeira metade da partida. E a verdade é que, à primeira vista, resultou! Aos 48 minutos e após um pontapé de canto, uma jogada de insistência dentro da área avense permitiu a Jackson Martinez alvejar a baliza defendida por Bernerdeau, fazendo o empate a uma bola.

Empolgaram-se os alvinegros, que aos 56 minutos viram o guarda-redes avense negar os intentos de Bruno Tabata, que havia rematado do meio da rua. Depois, ao minuto 62, grande jogada do ataque portimonense, que culminou num cruzamento mortífero de Henrique ao qual nenhum colega deu a resposta devida.

Quando o Portimonense atravessava a melhor fase no jogo, quase que aparecia mais uma bicada do Aves – aos 73 minutos, Luquinhas coloca de forma superior a bola no fundo das redes algarvias. No entanto, o VAR alertou Jorge Sousa para um possível fora de jogo – o árbitro portuense foi ver as imagens e invalidou o golo por offside de Derley.

A partir daqui, o jogo foi pecando em oportunidades de golo. Existia vontade, mas as defensivas iam anulando as investidas contrárias. Aos 89 minutos, Dener ainda tentou, mas a bola passou por cima da baliza do Desportivo das Aves. O brasileiro acabaria por sair lesionado na sequência do lance, dando o lugar a Boa Morte. O jogo chegava ao fim com um empate a uma bola, resultado que mantém o Portimonense sem vencer – a série negativa dura há cinco jogos.

O clube de Portimão soma agora 28 pontos e sobe ao 9º lugar da tabela, à condição. Na próxima jornada, a 24 desta Liga NOS, os algarvios não vão ter tarefa fácil – deslocam-se ao Estádio de Alvalade para defrontar o Sporting, num jogo marcado para as 20h00 de domingo, dia 3 de março.

Portimonense vs Desportivo das Aves

Portimão Estádio, Portimão

Portimonense – Ricardo Ferreira, Rúben Fernandes (Paulinho, 45 min), Jadson, Lucas Possignolo, Henrique, Tormena, Dener (Aylton Boa Morte, 90 min), Pedro Sá, Lucas Fernandes, Wellington (Bruno Tabata, 45 min), Jackson Martinez.

Treinador: António Folha

Suplentes não utilizados: Leo Navacchio, Felipe Macedo, João Carlos, Bruno Reis.

Desportivo das Aves – Beunardeau, Rodrigo Soares, Diego Galo, Ponck, Jorge Fellipe, Vítor Gomes (Braga, 70 min), Fariña, Vítor Costa, Luquinhas, Mama Baldé (Miguel Tavares, 82 min), Derley (Rúben Oliveira, 87 min).

Treinador: Augusto Inácio

Suplentes não utilizados: Szymonek, Rodrigo Defendi, Mato Milos, Ricardo Rodrigues.

Árbitro: Jorge Sousa (VAR: Bruno Paixão/Paulo Brás)

Golos: Rodrigo Soares (21 min).

Amarelos: Mama Baldé (14 min), Jorge Fellipe (40 min), Jackson Martinez (68 min), Pedro Sá (75 min), Braga (77 min)

Vermelhos