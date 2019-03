Portimonense perdulário perde por 0-2 frente ao Moreirense

O Portimonense recebeu o Moreirense, uma das equipas-sensação do campeonato, no Portimão Estádio, hoje, sexta-feira, 29 de março, em partida a contar para a jornada 27 da Liga NOS. Com a necessidade de somar pontos para garantir a manutenção e ter um final de época tranquilo, os algarvios até começaram bem e dispuseram de uma grande oportunidade logo aos 2 minutos, quando Jackson Martinez, isolado na frente de Pedro Trigueira, permitiu uma boa defesa ao guardião moreirense.

No entanto o ritmo alvingero abrandou, e foi necessário esperar até aos 16 minutos para ver novo lance perigoso, desta feita para os visitantes – Pedro Nuno ganhou espaço à entrada da área algarvia e disparou à trave da baliza defendida por Ricardo Ferreira.

As equipas tinham comportamentos antagónicos em campo – o Moreirense tentava ter mais bola, enquanto que o Portimonense ia explorando as saídas rápidas para o ataque. Nesse registo, os minhotos foram mais felizes, e aos 34 minutos, Chiquinho aproveitou um buraco defensivo dado pelo Portimonense na sequência de uma bola perdida em transição ofensiva. O talentoso jogador, contratado ao Benfica, aproveitou o espaço e rematou colocado, batendo Ricardo Ferreira. Estava feito o 0-1 para a equipa de Moreira de Cónegos.

Os homens de Portimão tentaram responder aos 44 minutos, após cruzamento de Henrique pela esquerda, mas o cabeceamento de Jackson Martinez saiu ligeiramente ao lado da baliza adversária.

O Moreirense saía para o intervalo a vencer, num resultado que realçava a maior qualidade exibicional apresentada pela equipa minhota.

Repetindo a fórmula da primeira metade, o Portimonense entrou a tentar alvejar as redes forasteiras – desta feita, Bruno Tabata apareceu descaído na esquerda do ataque algarvio, atirando por cima.

Continuaram a carregar os algarvios, e aos 53 minutos Lucas Fernandes rematou de meia distância e proporcionou boa defesa a Trigueira. Mas quem acabou por marcar novamente foi mesmo o Moreirense, ao minuto 60. Ibrahima colocou um grande passe em Chiquinho, que isolado preferiu assistir Heriberto. Este, com a baliza completamente à mercê, só teve de encostar, fazendo o 0-2.

O Portimonense até podia ter respondido bem ao golo adversário, mas conseguiu desperdiçar mais uma grande oportunidade aos 63 minutos. Jackson assistiu Bruno Tabata, que com a baliza escancarada atirou por cima. Que perdida! Pouco depois, aos 70 minutos, foi Lucas Possignolo a ter o golo nos pés, após uma enorme carambola na área. O central dos algarvios, no entanto, também rematou por cima.

O Moreirense podia ter dilatado a vantagem aos 79 minutos – novamente por Chiquinho, e novamente num remate de meia distância. Desta vez, a tentativa minhota passou perto da trave. Depois, aos 85 minutos, foi Lucas Rodrigues a perder o golo na cara de Ricardo Ferreira.

Os homens do Minho souberam aproveitar a ineficácia adversária, e depois do segundo golo geriram a vantagem com tranquilidade. Já o Portimonense, com este resultado, mantém os 32 pontos e sabe que terminará a ronda na 10ª posição. Na próxima jornada, a 28ª da Primeira Liga, o conjunto algarvio desloca-se a Tondela, para defrontar a equipa local, em partida que tem lugar na segunda-feira, dia 8 de abril, às 20h15.

Portimonense vs Moreirense

Portimão Estádio, Portimão

Portimonense – Ricardo Ferreira, Tormena (Dener, 45 min), Lucas Possignolo, Rúben Fernandes, Henrique, Pedro Sá, Lucas Fernandes (Ruster, 77 min), Paulinho, Bruno Tabata (Wellington, 77 min), Aylton Boa Morte, Jackson Martinez.

Treinador: António Folha

Suplentes não utilizados: Leo Navacchio, Felipe Macedo, Jadson, Hackman.

Moreirense – Pedro Trigueira, João Aurélio, Iago Santos, Halliche, D’Alberto, Ibrahima, Neto, Arsénio (Fábio Pacheco, 86 min), Chiquinho, Pedro Nuno (Lucas Rodrigues, 71 min), Heriberto (Texeira, 77 min).

Treinador: Ivo Vieira.

Suplentes não utilizados: Macedo, Alan, Bilel, Ivanildo Fernandes.

Árbitro: João Pinheiro (VAR: André Narciso/André Campos)

Golos: Chiquinho (34 min), Heriberto (60 min).

Amarelos: Tormena (43 min), Pedro Sá (75 min), Ibrahima (82 min), Ruster (87 min).