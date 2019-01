Portimonense perde por 0-1 em casa ao fim de 5 meses

O Portimonense recebeu hoje, terça-feira, 29 de janeiro, o Desportivo de Chaves, lanterna vermelha da Primeira Liga, num jogo disputado no Portimão Estádio.

Foi a equipa flaviense que começou o jogo por cima, remetendo nos primeiros minutos os algarvios ao seu meio-campo. Aos 3 minutos, na sequência de um canto, Costinha testou a atenção de Ricardo Ferreira, e de seguida, aos 5 minutos, o mesmo Costinha chegou atrasado a um cruzamento, e perdeu uma excelente oportunidade para visar as redes portimonenses.

Aos 21 minutos tudo podia ter mudado. O Portimonense dispôs de excelente oportunidade quando, no centro da área, Dener chutou uma bola vinda do flanco direito que passou muito perto da trave da baliza defendida por António Filipe. Os homens de Portimão iam conseguindo equilibrar a contenda, subindo linhas e pressionando o Desportivo de Chaves com mais vigor.

O Chaves voltou a causar algum desconforto a Ricardo Ferreiro aos 29 minutos, quando Rúben Macedo apareceu pela direita do ataque flaviense e atirou cruzado, com a bola a passar perto do poste esquerdo da baliza algarvia.

Aos 38 minutos, magia em Portimão. Um trabalho magistral de Rúben Macedo pelo flanco esquerdo dos homens de Trás-os-Montes, passando por dois adversários e assistindo Costinha, que fora da área, em zona frontal, disparou um remate bem colocado ao poste esquerdo da baliza portimonense, sem hipóteses para o guarda-redes. Estava feito o primeiro, e era para o Desportivo de Chaves. 0-1 no Municipal de Portimão, com um grande momento de futebol e a estreia de Costinha a marcar pelos transmontanos.

O Portimonense tentou reagir, e aos 44 minutos Lucas Fernandes cobrou um livre em zona perigosa que levou muito perigo à baliza do Chaves. O intervalo chegava com o Desportivo de Chaves em vantagem, num resultado adequado ao que se passou em campo – os lances de maior perigo pertenceram todos aos homens comandados por Tiago Fernandes.

Os algarvios voltaram dos balneários com uma atitude mais ofensiva, dando menos espaço ao Chaves para construir jogo. O jogo também ficou mais quezilento, com várias faltas e vários cartões a sair do bolso do árbitro André Narciso nos primeiros minutos da segunda parte.

António Folha tentou injetar alguma dinâmica na equipa do Portimonense e lançou para o relvado João Carlos e Paulinho. Mas seria o Desportivo de Chaves a criar perigo novamente, aos 58 minutos – Rúben Macedo apareceu frente a Ricardo Ferreira, mas o guardião algarvio resolveu. Logo de seguida, aos 59 minutos, foi Luther a trabalhar dentro da área e a rematar ao lado da baliza do Portimonense.

Relógio nos 65 minutos e mais perigo criado pelo Chaves – Luther galgou metros pela direita, assistiu no meio e Costinha apareceu a desviar para uma defesa à figura de Ricardo Ferreira.

O Portimonense deu um ar da sua graça aos 67 minutos, quando Paulinho cobrou um canto na esquerda e Jackson Martinez cabeceou para defesa apertada de António Filipe. De seguida, aos 68 minutos, foi a vez de Dener aparecer em boa posição a cabecear por cima.

Aos 75 minutos, Paulinho Boia, acabado de entrar, teve excelente oportunidade para o empate mas disparou à figura de António Filipe. Na resposta, Luther perdeu a bota mas manteve a bola, o árbitro deixou seguir e o avançado flaviense disparou para boa defesa de Ricardo Ferreira.

O Portimonense ia encostando o Desportivo de Chaves às cordas, mas os flavienses iam resistindo como podiam, aliviando as tentativas dos homens da casa. Os homens de Portimão iam despejando bolas para a sua frente de ataque, mas não conseguiam criar perigo. Já em tempo de compensação, Paulinho teve um livre em zona frontal, mas acabou por atirar por cima da baliza flaviense.

O jogo chegava ao fim com o Portimonense a averbar uma derrota caseira, a primeira desde o dia 13 de Agosto, quando foi derrotado pelo Boavista. Com este resultado, os algarvios ficam seguros no oitavo lugar. Já o Desportivo de Chaves, passa o último posto ao Feirense.

A próxima jornada, a 20ª da Primeira Liga, dita uma viagem do Portimonense aos Açores, para defrontar o Santa Clara, em partida a ter lugar no dia 3 de fevereiro, sábado, às 15h00.

Portimonense vs Desportivo de Chaves

Portimão Estádio, Portimão

Portimonense – Ricardo Ferreira, Tormena (Paulinho Boia), Jadson, Rúben Fernandes, Lucas Possignolo, Dener, Pedro Sá, Lucas Fernandes (Paulinho, 57 min), Bruno Tabata (João Carlos, 57 min), Wellington, Jackson Martinez.

Treinador: António Folha

Suplentes não utilizados: Leo Navacchio, Hackman, Jamerson, Chidera.

Desportivo de Chaves – António Filipe, Lionn, Maras, Gastón Campi, Djavan, Bruno Gallo (Calasan, 79 min), Jefferson, Costinha (Bressan, 77 min), Rúben Macedo (Erdem Sen, 66 min), Luther, William.

Treinador: Tiago Fernandes

Suplentes não utilizados: Ricardo, Paulinho, André Luís, Platiny.

Árbitro: André Narciso (VAR: Luís Reforço)

Golos: Costinha (38 min).

Amarelos: Tormena (32 min), António Filipe (42 min), Jackson Martinez (53 min), Jefferson (54 min), Lucas Possignolo (55 min), Campi (61 min), Erdem Sen (73 min), Paulinho (90 min), Maras (90 min), Lionn (90 min).