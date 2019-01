Portimão recebe Fórum Empresarial do Desporto

O Museu de Portimão recebe grandes nomes da economia e do desporto nacional para o Fórum Empresarial do Desporto. O certame vai acontecer a partir das 14h00 de dia 31 de janeiro, para debater a gestão económica desportiva global.

A iniciativa é promovida conjuntamente pelos Territórios Criativos, pela LIDE Portugal e pela Câmara Municipal de Portimão, com o objetivo de debater a importância do desporto enquanto fator económico.

«O desporto é muitas vezes associado ao lazer, sendo importante refletir sobre as questões empresariais e económicas deste setor e a relevância que possui a nível nacional», afirma fonte da organização.

Nesse sentido, o Fórum Empresarial do Desporto contará com a participação de várias personalidades dos mais diversos setores, visando produzir um debate rico em matéria e conteúdo.

O programa está dividido em vários momentos, marcando presença, entre outros, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, o presidente do IPDJ-Instituto Português do Desporto e da Juventude, Vítor Pataco, e o atleta e treinador da Escola de Boxe de Portimão, André Reis.

A entrada é gratuita, embora sujeita a inscrição.

Abaixo pode consultar o programa completo da iniciativa:

Dia 31 de janeiro

14h30 | Sessão de Abertura

• Isilda Gomes, Presidente Câmara Municipal de Portimão

• Luís Flores, Presidente Executivo LIDE Portugal

• João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

15h00 | Sports Talk

• Susana Feitor, Atleta Olímpica

• Paulo Pinheiro, Autódromo Internacional do Algarve

15h20 | Painel: Desporto Local, Nacional e Internacional

Moderação: Elisabete Rodrigues, Sul Informação

• André Reis, Treinador Escola Boxe Portimão

• António Cordeiro, Fundador da EnneaSport

• Teresa Mendes, Vereadora da Câmara Municipal de Portimão

• Vítor Pataco, Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

16h50 | Painel: Economia do Desporto

Moderação: Luís Matos Martins, Territórios Criativos

• Carla Pires, Diretora Curso Educação Física e Desporto, ISMAT

• Gil Guilherme, Fundador emjogo.pt

• Paulo Costa, Diretor Geral GlobalSports

17h50 | Sessão de Encerramento

• Nasser Sattar, Presidente do Comité de Gestão do LIDE Portugal

• Célia Gonçalves Pires, ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

• Luís Matos Martins, Territórios Criativos