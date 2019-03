Portimão dedica três dias às novas oportunidades para jovens e adultos

A cidade de Portimão vai dedicar os dias 21, 22 e 23 de março ao emprego, empreendedorismo, educação e formação, com a «Start Work IV – Mostra de Educação, Formação Profissional, Empreendedorismo e Emprego», dedicada a jovens e adultos a partir dos 13 anos.

Depois de três edições «de sucesso», a «Start Work» mantém-se, desta forma, como uma aposta do município de Portimão, que volta a reunir no Portimão Arena empresas e instituições públicas e privadas da região, com atendimento presencial aos visitantes. Com mais de 50 expositores já confirmados, o AKI, Auchan, Leroy Merlin, Luna Hotels, Resorts, Martinhal Family Hotels, Resorts, McDonald’s, Pestana Hotel Group, Pingo Doce, Vila Galé Hotéis, Zoomarine Algarve, assim como a Universidade do Algarve, ISMAT, Instituto PIAGET, DUAL – Qualificação Profissional, GNR, PSP ou SEF, são algumas das empresas e instituições que marcarão presença.

A mostra tem entrada gratuita e decorrerá entre as 10h00 e as 18h30 no dias 21 e 22 de março, e entre as 10h00 e as 17h00 no dia 23. Visa, sobretudo, promover a divulgação de ofertas de emprego e estágios profissionais, programas e medidas de apoio ao investimento, formação profissional, ensino secundário normal e profissionalizante e ensino superior, disponibilizadas por empresas e instituições de ensino públicas e privadas, politécnicas e universitárias existentes no município e região do Algarve.

Como habitual estão ainda programadas iniciativas de promoção aos cursos lecionados pelas instituições de ensino representadas, e agendados workshops, demonstrações temáticas e sessões de esclarecimento de curta duração promovidas pelas empresas e instituições presentes, num programa que estará brevemente disponível para consulta online.

Destaque para o relato, na primeira pessoa, dos desafios na alta competição, a cargo da atleta algarvia de bodyboard Joana Schenker, a ter lugar no dia 21 de março, às 12h00, no auditório do Portimão Arena. O certame terá também várias palestras sobre educação e formação, também com relatos na primeira pessoa, a cargo da Universidade do Algarve e da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, da Direção de Serviços da Região do Algarve, a ter lugar a partir das 15h00.

No dia 22, a partir das 10h30, Portimão é uma das paragens do programa «Volta de Apoio ao Emprego» através da Start Work IV, com uma sessão dedicada a empresários da hotelaria (10h30) e outra a jovens (15h00), numa parceria entre a Representação da Comissão Europeia em Portugal, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, e a rede de Centros de Informação Europe Direct, visando sublinhar o comprometimento continuado das instituições europeias com o emprego e a melhoria da empregabilidade.

A «Volta de Apoio ao Emprego» percorre anualmente diversas localidades do continente e das ilhas, promovendo ações de divulgação de oportunidades concretas de emprego e de apoio à empregabilidade, contribuindo para responder à principal preocupação dos cidadãos: o desemprego.

A incubadora do município StartUp Portimão também marcará presença neste certame, com um stand onde apresentará as iniciativas de fomento do empreendedorismo, convidando para o espaço empreendedores para divulgarem e partilharem os seus projetos, numa oportunidade para a comunidade lançar questões e ver esclarecidas dúvidas relacionadas com o desenvolvimento de novas ideias e negócios no âmbito das smart cities, energia, turismo e qualidade de vida.