Portimão cumpre a tradição e terá um «Março Jovem»

Portimão volta a fazer de Março um mês Jovem. Numa iniciativa que já dura há 21 anos, a iniciativa Março é Jovem traz ao município diversas iniciativas e atividades de desporto, dança, educação, música, teatro, entre outras.

A edição deste ano arranca na sexta-feira, 1 de março, com a habitual festa de abertura, que terá lugar a partir das 16h30 na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes.

No ano em que Portimão é Cidade Europeia do Desporto para 2019, este terá especial destaque nesta edição do Março Jovem, com um leque diversificado de oferta desportiva gratuita. Destaque, no dia 2 de março, sábado, para uma festa solidária, com uma mega aula de zumba no Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha, com os bens recolhidos a reverter a favor das vítimas dos incêndios de Monchique.

Nos dias 7, 8 e 9 de março decorre na Praia da Rocha o Encontro Nacional de Centros de Formação Desportiva de Surf, e de 29 a 31 de março o pavilhão gimnodesportivo recebe a terceira edição do Algarve – Portimão Box Cup 2019.

«Entre aulas de yoga adaptado e workshops de mindfulness e bem-estar, torneios de futsal, basquetebol, ténis de mesa e xadrez, provas de triatlo e de duatlo, workshops e aulas abertas de capoeira, vela, windsurf, wrestling e BMX Race, propostas não faltam para praticar desporto durante o mês de março», enaltece a autarquia portimonense.

Durante o Março Jovem «é ainda possível praticar diversas modalidades de forma gratuita no Clube Naval D. João II de Alvor, no Cross Arade, no Villa Prana Guesthouse & Therapies, nos complexos desportivos de Alvor e Mexilhoeira Grande e na Piscina Municipal de Portimão».

O Março Jovem 2019 «também apela ao espírito social e à sensibilização», e no dia 6 de março incita os mais jovens a colaborar na confeção de cabazes de alimentos para oferta às instituições de solidariedade social, numa organização do Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve. Os maiores de idade têm a sua oportunidade de ajudar no dia 15 de março, com uma sessão de colheita de sangue que terá lugar no pavilhão gimnodesportivo, numa organização da Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve.

Nos dias 14 e 15 de março também decorrem rastreios de despiste do vírus VIH/SIDA, Hepatite B e C e Sífilis, a cargo do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS), e no dia 21 de março têm lugar ações de sensibilização sobre a «Violência no Namoro» e sobre os direitos da juventude portuguesa com a campanha «70 JA», organizadas pela Direção Regional do Algarve do IPDJ.

A iniciativa não deixa a música e o entretenimento de fora. Destaque para o concurso de bandas «Battle of the Bands Marginália 2019», que terá lugar no Bar Marginália, em Portimão, com as eliminatórias a decorrer nos dias 8, 15 e 22 de março, e a grande final no dia 29, sempre com início às 22h00. Depois, o «Rockfest» com tributos às bandas de originais System of a Down e Linkin Park, que terá lugar no dia 23 de março, no Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha. Destaque ainda para o espetáculo especial «(H)odisseia» com o grupo de comediantes portimonenses Giletes D’Aço, no dia 30, no auditório do Museu de Portimão.

A vertente da edução e formação mantém-se também «uma forte aposta», com um leque bastante diversificado de workshops e ações de sensibilização nas escolas do município. Na programação inclui-se a quarta edição da Start Work – Mostra de Educação, Formação Profissional, Empreendedorismo e Emprego, que decorrerá de 21 a 23 de março no Portimão Arena. Destaque também para o II Ciclo de Workshops de Fotografia e Design da Escola Profissional Gil Eanes de Portimão, que decorrerá nos dias 11 e 12 de março, e para o programa de «Open Days» do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), com workshops e seminários diversos, aulas abertas e outras atividades, cuja informação detalhada pode ser consultada na página oficial.

Destaque ainda para o IV Encontro Urban Sketchers Algarve, que volta a decorrer em Portimão no dia 31 de março, desafiando os mais jovens e todos os que gostam desta área «a desenhar a cidade, os seus edifícios, lugares e pessoas».

Por estes dias serão igualmente várias as exposições a visitar na Casa Manuel Teixeira Gomes, no Museu de Portimão, no Centro Comercial Continente Portimão e na Escola Profissional Gil Eanes, da autoria de jovens artistas e de alunos das escolas do município.

O Março Jovem é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Portimão, que movimenta milhares de jovens e conta com o empenho de cerca de meia centena de entidades, entre escolas, clubes, associações e empresas. O programa detalhado da iniciativa estará brevemente disponível em suporte papel nos locais habituais, podendo já ser consultado online.