Portimão Arena vai receber a grande final do Festival da Canção 2019

O Portimão Arena será o palco da escolha do representante de Portugal no Festival da Eurovisão de 2019. O anúncio foi feito ontem, dia 21 de janeiro, em Lisboa, por ocasião da apresentação das 16 canções que vão estar em concurso. A RTP anunciou ainda que Filomena Cautela e Vasco Palmeirim serão os apresentadores da final do Festival da Canção.

Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão e Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, presentes na ocasião, assinaram um memorando de entendimento onde se estipula que Portimão é a cidade escolhida no âmbito da política de descentralização da RTP, no que diz respeito à realização do Festival da Canção.

Para tal «muito contribuem as excelentes condições do Portimão Arena e a capacidade de alojamento do município».

Salienta-se que o Festival tem um forte impacto na economia local, uma vez que movimenta uma equipa técnica de dimensão relevante e uma vasta equipa de artistas intérpretes e executantes que estarão a trabalhar, em permanência, em Portimão, durante cerca de 2 semanas.

Por outro lado, «Portimão irá beneficiar de exposição mediática, uma vez que 8 dos 16 intérpretes farão a apresentação dos seus temas tendo como pano de fundo experiências turísticas que podem ser adquiridas na cidade», afirma a autarquia.

Brevemente será anunciado o dia em que os bilhetes serão colocados à venda.