Portimão apaga as luzes para a maior campanha ambiental do mundo

O município de Portimão vai voltar a associar-se à «Hora do Planeta», iniciativa reconhecida como a maior campanha ambiental do mundo, e entre as 20h30 e as 21h30 do dia 30 de março, sábado, num gesto simbólico, irá desligar as luzes exteriores de alguns edifícios municipais e locais públicos.

Paços do Concelho, Museu de Portimão, Mercado da Avª S. João de Deus, Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, Casa Manuel Teixeira Gomes e Complexos Desportivos de Alvor e da Mexilhoeira Grande. A estes locais, podem-se juntar os munícipes, com a autarquia a lançar o repto para que, «durante estes 60 minutos, desliguem também as luzes da sua casa ou empresa, num ato simbólico de preocupação ambiental».

Com o compromisso «Para além da Hora e Eu faço se tu fizeres», e no seguimento da aposta que tem vindo a fazer, o município, durante o ano de 2019, irá continuar a investir na substituição das luminárias de sódio na iluminação pública e equipamentos desportivos municipais por equivalentes em LED.

Essa alteração já foi feita ao nível da iluminação do Complexo Desportivo de Alvor (piscina e campo de ténis), sendo que a nível dos arruamentos o destaque vai para a substituição de toda a iluminação da V6 (Rotunda do Max Mat até Rotunda Três Castelos) e V3 (no troço entre a Rotunda Três Castelos até à Rotunda da Marina) para LED’s , bem como a iluminação da fonte da Rotunda dos Três Castelos.

Está ainda em curso um projeto de substituição da iluminação de várias praças, nomeadamente da Rotunda Salgueiro Maia e do Largo 1º de Maio, para além de um projeto para substituição de 3.000 iluminarias públicas para LED’s. Esta ação pode significar uma poupança final de cerca de 50 por cento.

Esta tecnologia «irá diminuir os custos de manutenção e assegurar uma longa vida útil das luminárias, e, não menos importante, reduzir as emissões de CO2, minimizando ainda os desperdícios de luz», explica o município portimonense.

A Hora do Planeta, evento histórico da World Wide Fund For Nature (WWF), é um movimento global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta. A iniciativa nasceu há 12 anos, em Sydney, como um gesto simbólico para chamar a atenção para o problema das alterações climáticas.

No ano passado, milhares de cidades em 188 países participaram nesta iniciativa que apagou mais de 12 mil monumentos e edifícios emblemáticos. Em Portugal já aderiram ao evento 120 municípios.