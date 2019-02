Pogačar reforça a liderança da «Algarvia» apesar da vitória de Stefan Küng no CRI

O suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ) conquistou hoje, sexta-feira, 22 de fevereiro, a terceira etapa da Volta ao Algarve, um contrarrelógio individual (CRI) de 20,3 quilómetros em Lagoa. Ainda assim, o esoloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) reforçou o comando da geral individual com o quinto posto na etapa.

A luta pela etapa «foi emocionante», com os quatro primeiros a acabarem separados por menos de dez segundos. O campeão suíço de contrarrelógio, Stefan Küng, foi o mais forte de todos, concluindo a exigente prova, num terreno ondulado, técnico e batido pelo vento, em 24 minutos e 33 segundos, à média de 49,613 km/h.

«Fiz este contrarrelógio na Volta ao Algarve do ano passado e isso deu-me alguma vantagem, pois conhecia o percurso e sabia onde fazer mais esforço. Tive um início algo conservador, mas depois de estabelecer o meu ritmo insisti e acabei por fazer a diferença no final. É a primeira corrida do ano e, por isso, é a primeira vez que nos comparamos com os outros. É uma altura de ajustes. Estou numa nova equipa e durante o Inverno trabalhamos bastante para ajustar todos os detalhes e por isso é muito positivo vencer neste primeiro teste», explicou Stefan Küng.

O esloveno Tadej Pogačar, que tinha vencido a etapa de ontem, quinta-feira, 21 de fevereiro, mostrou consistência para ser considerado o mais sério candidato à vitória na 45ª Volta ao Algarve. Completou o contrarrelógio em 24 minutos e 50 segundos, no quinto posto, ganhando tempo a toda a concorrência direta na luta pela Camisola Amarela Turismo do Algarve.

Tadej Pogačar continua no topo da geral, mas agora com uma margem mais confortável, de 31 segundos, sobre Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) e com 36 segundos à melhor sobre Søren Kragh Andersen, segundo e terceiro, respetivamente. A batalha pelo pódio prevê-se animada até às pedaladas finais, uma vez que há mais dois homens, ambos da Team Sky, a menos de um minuto do comandante – Wouter Poels, a 37 segundos, e David de la Cruz, a 57 segundos. Amaro Antunes (CCC Team), décimo da geral, a 2 minutos e 43 segundos, é o melhor português.

A Camisola Azul Águas do Algarve, de melhor trepador, e a Camisola Branca 120 Anos FPC, de melhor jovem, também são envergadas pelo esloveno Tadej Pogačar, de 20 anos.

O esloveno, líder da competição, revelou que está «muito satisfeito. Sentia-me confiante mas não esperava reforçar a liderança. Fiz um bom contrarrelógio, fui bem orientado no esforço pelo meu diretor desportivo e consegui um excelente resultado. Agora estou com a camisola amarela, e com o apoio da minha equipa vamos tentar protegê-la até ao fim».

O holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) continua em posse da Camisola Vermelha Cofidis, dos pontos. A Team Sunweb comanda por equipas.

A quarta etapa da Volta ao Algarve corre-se neste sábado, 23 de fevereiro. Prevê-se uma oportunidade para os sprinters, em Tavira, ao cabo dos 198,3 quilómetros que se iniciam em Albufeira, às 12h00.