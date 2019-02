Plano do Polo Tecnológico estará em discussão em Faro

O Salão Nobre dos Paços do Município de Faro vai receber, no próximo dia 1 de março, sexta-feira, às 17h00, uma sessão pública de esclarecimento no âmbito do período de discussão pública do Plano de Urbanização para a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão do Pólo Tecnológico (PU da UOP3).

O PU da UOP3 incide sobre uma área de aproximadamente 104 hectares, na proximidade do polo universitário de Gambelas, na freguesia do Montenegro, dos quais 6,6 hectares correspondem ao Parque Tecnológico Internacional do Algarve (PTIA).

Dos objectivos definidos para a elaboração do PU da UOP3 destacam-se os seguintes:

– Proporcionar network entre Universidades, empresas instaladas, empresários, investidores e parceiros de investimento;

– Cooperação com entidades nacionais e internacionais de conhecimento e transferência de tecnologia;

– Disponibilização de recursos humanos e serviços especializados de valor acrescentado de apoio às empresas;

– Oferecer instalações de qualidade (centro incubador, escritórios, laboratórios de investigação) e rentabilizar a proximidade à Universidade do Algarve;

– Consolidar a transferência de tecnologia e conhecimento para o tecido empresarial.

Neste sentido e sendo esta uma área de legítimo interesse público, o município farense convida «todos os interessados a participar, esclarecendo-se, de forma transparente e definitiva, todas e quaisquer dúvidas no que à matéria diz respeito».