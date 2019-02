Pestana Hotel Group oferece mais de 300 vagas de emprego e estágios em todo o país

O Pestana Hotel Group (PHG) vai percorrer o país durante a próxima semana, entre 2 e 8 de fevereiro, em mais uma ação de recrutamento para as várias unidades do grupo localizadas em Portugal continental e ilhas. No total, são cerca de 300 vagas a preencher.

Depois dos três melhores anos de sempre, o PHG está numa posição de grande solidez que lhe permite ter o maior e mais ambicioso pipeline de projetos de desenvolvimento, com diversas aberturas previstas para breve, em particular no Algarve e nas ilhas da Madeira e Porto Santo.

Assim, o PHG procura talento para trabalhar e estagiar nas áreas operacionais hoteleiras: Receção, Restaurante, Bar, Cozinha, Piscina e Manutenção.

Esta fase de recrutamento inicia-se no dia 2 de fevereiro, no Pestana Alvor Praia, no Algarve, e termina no dia 8, na Pousada de Évora. Há ainda a possibilidade de realizar a entrevista via Skype, no dia 6 de fevereiro.

Sessões de recrutamento:

2 fevereiro | Algarve | Pestana Alvor Praia | 10h00-18h00

4 fevereiro | Algarve | Pestana Vila Sol | 10h00-18h00

5 fevereiro | Madeira | Pestana Casino Park | 10h00-18h00

6 fevereiro | SKYPE francisca.albuquerque_1 | 09h00-13h00 e 14h00-18h00

7 fevereiro | Guimarães | Pousada de Guimarães | 10h00-18h00

7 fevereiro | Palmela | Pousada de Palmela | 10h00-18h00

8 fevereiro | Évora | Pousada de Évora | 10h00-18h00

Sobre o Pestana Hotel Group

Com um percurso de mais de quatro décadas de sucesso, o grupo tem e gere mais de 90 hotéis em Portugal e no estrangeiro, e ainda três empreendimentos de imobiliário turístico, 13 empreendimentos Vacation Club, seis campos de golfe e dois casinos, com o objetivo de oferecer produtos completos e mais atrativos. Na indústria e nos serviços, o grupo de Dionísio Pestana participa na Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, gestora do Centro Internacional de Negócios da Madeira e na Empresa de Cervejas da Madeira. Ao todo são sete as áreas de negócio onde opera: hotelaria, imobiliário turístico, Vacation Club, golfe, casinos, indústria e serviços.

Na hotelaria, o seu principal negócio, o grupo opera com quatro marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Presente em 15 países, tem cerca de 11500 quartos disponíveis na Europa, África e América e uma equipa global de sete mil colaboradores.

Como empresa socialmente responsável lançou o Pestana Sustainability Program: Planet Guest – «Somos apenas hóspedes do Planeta» – que incorpora todas as iniciativas que promovem a sustentabilidade do PHG.

O Planet Guest transmite a posição do Grupo e dos seus colaboradores no que diz respeito à sustentabilidade do Planeta em que vivemos e o foco do PHG na extrema preocupação perante as gerações futuras. Tem como objetivo criar valor no longo prazo para a empresa, desenvolvendo a sua atividade com respeito pelo meio ambiente, comunidades locais, colaboradores, clientes e todos os stakeholders relevantes no exercício da sua atividade.