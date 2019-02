Perto de 3 mil participantes esgotaram o Dia Aberto da UAlg

Foram perto de 3 mil os participantes que responderam ao desafio e visitaram a Universidade do Algarve em mais uma edição do Dia Aberto. As inscrições esgotaram, as atividades encheram, e esta iniciativa, dirigida aos alunos do ensino básico e secundário, mas também a professores, procurando incluir, ainda, os encarregados de educação e demais cidadãos interessados, foi um verdadeiro sucesso.

O espaço, habitualmente destinado às aulas, esteve durante todo o dia ocupado pelas atividades preparadas para os alunos que se deslocaram até à Universidade – ao todo, a UAlg organizou mais de uma centena de atividades.

Os visitantes experienciaram uma verdadeira viagem ao mundo da investigação, através das várias áreas de estudo da UAlg. «Todas as atividades foram pensadas de forma a desafiar e interpelar os conhecimentos dos jovens, estimulando o seu sentido crítico, a assimilação de novos conceitos ou a estruturação de matérias já abordadas em sala de aula, através das várias disciplinas que constituem os currículos do ensino básico e secundário em Portugal», explica fonte da academia algarvia.

Mas nem só de alunos algarvios se faz o Dia Aberto. Mariana Figueiredo veio da Escola Secundária Daniel Sampaio, em Almada. Soube da iniciativa através de uma amiga, selecionaram as atividades que mais gostavam e inscreveram-se. Mariana está indecisa entre três cursos: «Sociologia, Línguas, Literaturas e Culturas e Turismo», mas a UAlg irá ser a sua opção. Além de todos os aspetos positivos que a impressionaram, a aluna realçou ainda «a qualidade de vida» que aqui se tem.

Mas não foi a única a vir da Margem Sul do Tejo – Joana Ramos veio do Barreiro, da Escola Secundária Augusto Cabrita. Tomou conhecimento da iniciativa através de amigas, que já frequentam a UAlg, e sabem do seu interesse pelo curso de Gestão de Empresas. «A organização da Universidade» foi o primeiro aspeto destacado por esta aluna, que irá ingressar no Ensino Superior já no próximo ano. Sobre os fatores que vão ajudar à sua decisão, Joana espera que «ao longo deste dia, o contacto com os alunos do curso e a sua opinião sobre o mesmo» a ajudem a decidir. Já os pais, que a acompanharam nesta visita, consideram que «o principal é que ela se sinta confortável no ambiente onde escolher estudar, sendo que a decisão é sempre sua».

A acompanhar o dia aberto, decorriam em simultâneo várias atividades desportivas organizadas pelo Gabinete de Desporto da Associação Académica da UAlg. Além disso, nesta edição deste evento a UAlg apresentou uma nova atividade, orientada pelo Gabinete de Psicologia, desenvolvendo, em auditório, uma dinâmica de grupo na área educacional, que teve uma grande adesão e aceitação por parte dos alunos.

No balanço deste dia, André Botelheiro, coordenador do Gabinete de Comunicação da UAlg, salientou «o crescimento verificado em relação ao ano transato, que já havia envolvido cerca de 2300 participantes, e este ano ficou muito próximo dos 3 mil, entre professores e alunos».

André Botelheiro focou ainda «a grande organização que esta atividade exige e a forte mobilização da Academia», sem esquecer «o voluntariado dos alunos da UAlg», que muito contribuem para o sucesso deste Dia Aberto. Para o ano fica a promessa de «talvez estender esta iniciativa para dois dias».