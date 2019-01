Pedro Lima distinguido com Prémio Carreira Alumni da UAlg

A Universidade do Algarve (UAlg) promove pelo terceiro ano consecutivo o Prémio Carreira Alumni. Este ano o premiado é Pedro Lima, licenciado em Biologia Marinha e Pescas, que vai ser distinguido numa cerimónia pública, que se realizará às 11h00 de sábado, dia 2 de fevereiro, na sala de seminários da reitoria, no Campus de Gambelas, em Faro.

Pedro Lima é fundador da empresa Sea4us. Atualmente é investigador principal no departamento de Fisiologia na Nova Medical School e professor convidado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Também Jorge Luz, fundador da ITELMATIS, empresa de referência na área de automação e controlo de processos, e licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrónica pela UAlg, irá ser distinguido com uma menção honrosa.

Seguidamente, às 12h30, está marcado um almoço na cantina do Campus de Gambelas, que permitirá um reencontro entre antigos colegas e, simultaneamente, uma reaproximação à UAlg de todos os que contribuíram para o seu crescimento.

Parte do valor deste almoço reverterá para o Fundo de Emergência dos Serviços de Ação Social da UAlg, destinado a apoiar alunos em situação de carência.

A inscrição custa 15,50 euros. As crianças entre os 4 e os 12 anos pagam 6 euros. O pagamento deverá ser efetuado através de trasnferência bancária (IBAN: PT500035020500002453230 49).

Sobre o Prémio Carreira Alumni

Homenageia e distingue um(a) graduado(a) num dos cursos lecionados na Universidade do Algarve (UAlg). Pretende-se reconhecer a carreira de um(a) graduado(a) com comprovada relevância nos seguintes domínios: desenvolvimento da sociedade e reconhecimento da qualidade de ensino da UAlg. Toda a comunidade académica (docentes, não docentes, estudantes, antigos alunos) pode participar indicando um (a) ou mais graduados (as) que reúna as condições previstas no regulamento desta iniciativa. Também são aceites autopropostas.