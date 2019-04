Passes de transportes no Algarve custarão no máximo 40 euros

Os passes dos transportes rodoviários e ferroviários de todo o Algarve vão ter preços balizados entre os 14 e os 40 euros, numa decisão aprovada ontem pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve. Em alguns dos casos, a redução do tarifário atualmente em vigor será superior a 80 por cento.

Com esta decisão, a AMAL vai investir anualmente mais de 600 mil euros, que serão entregues a nível de compensação às concessionárias envolvidas, reforçando o Programa de Apoio à Redução Tarifária e permitindo beneficiar os atuais e novos utilizadores dos transportes públicos no Algarve.

A AMAL, que funciona também como autoridade de transportes, dá assim «um importante passo para o reforço dos transportes públicos no Algarve, contribuindo para a redução de automóveis na via pública e para uma melhoria da qualidade ambiental, sem esquecer a redução do ruído provocado pela circulação rodoviária».

Recorde-se que a AMAL está a desenvolver um projeto de mobilidade urbana sustentável, o VAMUS, «que olha em conjunto para os transportes particulares e públicos com vista a que, a médio e longo prazo, as deslocações dentro ou entre as cidades algarvias sejam mais eficientes, mais inclusivas e mais amigas do ambiente».